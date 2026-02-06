La Junta mejora la energía de los hogares y empresas con 37.000 proyectos en 2025

El Gobierno andaluz, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha abonado en 2025 más de 148 millones de euros en ayudas a familias, empresas, industrias y entidades locales respaldando así la realización de más de 37.000 proyectos de mejora energética en Andalucía. Entre ellos, instalaciones de autoconsumo, almacenamiento, eficiencia energética en edificios, en procesos productivos y para avanzar hacia un transporte más sostenible.

En concreto, ha sido el programa de autoconsumo en el que más ayudas se han abonado, una vez finalizadas las actuaciones y justificadas las mismas por parte de sus beneficiarios, con cerca de 27.300 expedientes y más de 95 millones de euros.

Le sigue el programa para una movilidad más eficiente MOVES III, con cerca de 10.000 expedientes y más de 33,2 millones de euros de incentivo para vehículos eléctricos y puntos de recarga abonados, y el programa de eficiencia energética en la industria, con más de 13,3 millones en ayudas para 106 proyectos con los que este sector avanza en competitividad a través de la inversión en mejoras en sus procesos e instalaciones y una reducción de su factura energética.

Ayudas MOVES III 2025

En el programa MOVES III 2025, cuya ventanilla se abrió el 15 de julio de 2025, de los casi 15.000 expedientes admitidos a trámite hasta el pasado 31 de diciembre, a finales de año ya se habían resuelto el 94% de las solicitudes, más de 13.700 de forma estimatoria (98%), con casi 60,5 millones de euros de ayudas.

La rapidez en la tramitación de estas ayudas ha sido posible gracias al enorme esfuerzo para reducir la carga burocrática en la gestión de estas solicitudes realizada por la Agencia Andaluza de la Energía, a través de automatizaciones y de robotizaciones para sistematizar procedimientos, lo que ha permitido que los expedientes se hayan podido resolver en dos meses de media desde la admisión a trámite de la solicitud.

En las tres ediciones anteriores del programa MOVES se ha seguido el modelo de gestión establecido desde el Gobierno central, con un procedimiento de concurrencia y unas obligaciones de información para los beneficiarios que la Junta de Andalucía siempre ha considerado excesivas e inadecuadas. De ahí que desde el Gobierno andaluz se realizaran diversas propuestas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la simplificación de requisitos, algunas de las cuales sí se han tenido en cuenta para MOVES III 2025, lo que ha facilitado la gestión y se ha traducido en una considerable reducción en los tiempos de tramitación.

Además, dada la alta demanda que ha tenido este programa, la Junta solicitó a principios del mes de noviembre al Ministerio 25 millones de euros más de presupuesto para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, tras el agotamiento de los fondos. Tras la respuesta favorable del Ministerio, la Junta prevé que a finales de este primer trimestre se podrán admitir a trámite unas 5.000 solicitudes que se han quedado en la lista de reserva, tanto para vehículos como para puntos de recarga.

128 millones para dos nuevos programas

Junto con MOVES III 2025, la Agencia Andaluza de la Energía ha abierto durante 2025 otros dos nuevos programas de ayudas para que Andalucía pueda seguir avanzando en la transición energética con casi 128,3 millones de presupuesto cofinanciados con fondos FEDER, cuya ventanilla para solicitarlas está abierta.

En concreto, se trata del programa «Cadenas de valor industrial» acogido a la Orden de INCEA, específicamente enfocado a fortalecer las cadenas de valor de los sectores industriales considerados más estratégicos para Andalucía. La Junta pretende así facilitar que las industrias andaluzas sean más competitivas mediante la ejecución de inversiones productivas y de excelencia energética. Para ello, cuentan con un presupuesto total de 83,64 millones de euros para actuaciones de mejora energética.

Y del programa «Sector empresarial y cadena agroalimentaria» dentro de la Orden de INEA, abierto el 12 de noviembre de 2025 y dotado con 44,65 millones de euros para reforzar el desempeño energético y huella ambiental de los edificios, procesos o instalaciones de las empresas andaluzas, a través del aprovechamiento de los recursos naturales para la generación energética y de la mejora de la eficiencia energética.