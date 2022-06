Juanma Moreno: «Hay personas en Ciudadanos muy interesantes que sería una pena desaprovechar»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP para un nuevo mandato, reconoce en una entrevista con OKDIARIO, que está dispuesto a mantener en «segundos y terceros niveles» de su Gobierno a personas de Ciudadanos. «He conocido técnicos muy interesantes. Sería una pena desaprovecharlos», comenta el dirigente andaluz.

PREGUNTA-. ¿Aunque Ciudadanos se quedase sin grupo, le va a ofrecer usted algo a Juan Marín?

RESPUESTA.- Ahora mismo no me planteo nada, porque yo en eso soy muy ordenado. No pienso en el gobierno hasta que no tenga opción de hacer gobierno. ¿Por qué? No sé. Es una manía que tengo, pero lo hago siempre. Yo no pienso ahora mismo en el gobierno hasta que no vea lo que dicen los ciudadanos, porque es crear expectativas mentales absurdas a ti mismo, porque después resulta que los ciudadanos no te apoyan y no formas gobierno. Lo que sí puedo decir es que ha sido el único gobierno de coalición que ha funcionado bien hasta el final, que ha habido concordia, que ha habido diálogo, que ha habido serenidad, que ha habido defensa mutua de los intereses. Y creo que eso es un buen dato.

P.- En cualquier caso no lo descarta.

R.- A Andalucía no le ha ido mal con esa coalición del Partido Popular y Ciudadanos. Y es verdad que el señor Marín ha sido leal a los intereses del Gobierno de Andalucía y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo quiero gobernar solo. Lo vuelvo a repetir, lo valoro, lo aprecio y está muy bien. Pero prefiero tener un vicepresidente de mi partido, del Partido Popular. Prefiero tener un gobierno monocolor, lo digo con absoluta claridad.

P.- Me refería más a recuperar su figura política.

R.- Hay personas en el ámbito Ciudadanos que son muy interesantes en los segundos niveles. Y terceros. He conocido técnicos y personas de segundo o tercer nivel muy interesantes. Sería una pena desaprovecharlos.

P.-Hay un cambio de ciclo en España. Parece más o menos claro, pero hay gente que piensa que lo que hay es un cambio sociológico hacia la derecha, hay un corrimiento de tierras hacia la derecha que se inicia seguramente en Cataluña. Después, con todos esos acuerdos Frankenstein, la sociedad española está cambiando, está mirando hacia la derecha, ¿usted tiene esa misma percepción?

R.- Creo que es un cansancio de los ciudadanos, que van girando. Ha habido mayorías absolutas de centroderecha, mayorías absolutas de centroizquierda. Creo que los ciudadanos se mueven en función de sus intereses, en función de cómo ven las cosas. Y ahora mismo hay una parte de ciudadanos españoles que están cansados de las políticas de Sánchez, que están cansados de las cesiones de Sánchez a partidos como Esquerra, como Bildu, que están cansados de que un gobierno partido en dos, en un enfrentamiento constante, la casa de los líos… Están cansados de que las recetas económicas que proponen fracasen todas. Entonces todo ese agotamiento se nota. Y ahora, afortunadamente, hay una alternativa viable y clara que es Alberto Núñez Feijóo y el PP. Muchos ciudadanos se están dando cuenta que no podemos seguir por el camino que nos lleva la política de Sánchez.