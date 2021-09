La hostelería de Sevilla se manifestaba este lunes frente al Ayuntamiento de la capital hispalense para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La falta de ayudas y el tarifazo eléctrico han abocado a la ruina a muchos bares y restaurantes, y por ello los convocantes, la asociación ‘Sevilla son sus bares’, han guardado un minuto de silencio. Sólo Vox y PP han apoyado a los hosteleros en la protesta llevada a cabo en Plaza Nueva.

«Estamos todos perjudicados. Tenemos la luz más cara de Europa. ¡Esto no puede ser, hay que pararlo ya!» exclamaba una manifestante a los micrófonos de OKDIARIO Andalucía. «Los políticos olvidan que son servidores públicos que tienen que arreglar los problemas de los ciudadanos», continuaba la mujer.

Otra hostelera presente en la manifestación admitía que le ha subido la luz «más de un 50%», y recordaba que «las cámaras frigoríficas no las podemos apagar, porque entonces no podríamos trabajar», lo que les obliga a tener que soportar esta intensa subida del precio de la luz.

«No he recibido ninguna ayuda directa. Y encima tuvimos que pedir un ICO, cuando antes de todo esto nuestra empresa estaba saneada y con beneficios. Ahora, tenemos que recuperar lo que hemos perdido y también pagar ese ICO», admitía la afectada.

«A mí la factura me ha subido en 350 euros, hasta los 750 euros. Me ha llegado hoy y me ha subido más del doble. Eso, además las restricciones absurdas que tenemos», se quejaba otro manifestante, que pedía al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez que le dejaran «respirar». «Las ayudas seguramente le lleguen a las grandes empresas, pero a los pequeños hosteleros como yo ninguna. Estamos al límite», se quejaba este hostelero

Celso Torres, presidente de ‘Sevilla son sus Bares’, explicaba a OKDIARIO Andalucía que el tarifazo eléctrico ha sido el «estoque final» para los hosteleros, sin embargo, recuerda que «llevamos dieciocho meses maltratados y machacados. Somos el sector más machacado de todos con las restricciones».

«También pedimos rescates a sectores relacionados directamente con el turismo, como el sector hotelero, el de autocares, el de souvenirs… Si se hace con Plus Ultra, ¿por qué no se rescata a un sector tan maltratado?», se preguntaba Celso Torres, que explica que «la Constitución nos respalda», toda vez que «si por un bien público no puedes ejercer tu labor, te indemnizan y se acabó».

En declaraciones a este periódico, Virgina Pérez, Presidenta del PP de Sevilla, acusaba al socialismo de la situación, apuntando tanto al alcalde de la capital hispalense, Juan Espadas, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que considera que dirige un Ejecutivo «casi incapaz y, si me apuras, casi indecente», que «nos está haciendo pagar facturas prácticamente inasumibles».

«Estamos viendo cómo aparece esa pobreza energética en ancianos que tienen que decir entre calentarse el café, pagar la luz, poner el aire acondicionado o irse a un centro comercial para no pasar calor», recuerda Virginia Pérez, que advierte de que «estamos viendo cómo muchas familias que viven de la hostelería ven inasumibles las facturas a final de mes».

Cristina Peláez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, califica de «auténtico atraco» lo que está sucediendo con la factura de la luz, y considera que el sector hostelero «es precisamente el que más lo sufre». «Mucho más que una casa particular», advierte.

«Cuando doblan la facutra de la luz muchos van a tener que cerrar. Nos parece indignante que el Gobierno de Pedro Sánchez no haga nada. Se le llena la boca con buenas palabras y a las personas de a pie que necesitan ser ayudadas es a las que menos se ayuda», concluye Peláez.