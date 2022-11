Griñán pasará la Navidad en casa y eso que hace 75 días que el Supremo le condenó a prisión

Muchos esperaban el ingreso en prisión del ex presidente socialista de la Junta de Andalucía este mismo martes, 29 de noviembre, día en que se cumplen los diez días desde que la Audiencia Provincial de Sevilla ordenara su ingreso en prisión por el caso ERE. Sin embargo, los seis años de cárcel que tendrá que cumplir José Antonio Griñán no comenzarán todavía, tal y como aseguran fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a este periódico. El motivo: Griñán interpuso un recurso de súplica y la Audiencia de Sevilla tiene que pronunciarse al respecto. Hasta entonces, no empezará a correr el plazo de 10 días para su ingreso en prisión. Y eso que ya han pasado 75 días desde que a mediados de septiembre el Tribunal Supremo (TS) decretara la condena a prisión para el socialista. Pero, según va la Justicia, lo más probable es que no veamos a Griñán entrar en prisión hasta pasadas las Navidades.

No será hasta que la Audiencia de Sevilla se pronuncie sobre el recurso de Griñán, en el que pide ampliar el plazo desde los 10 días iniciales hasta los tres meses, cuando comiencen a cumplir sus penas los condenados. Un recurso que, en caso de aceptársele a Griñán, dilataría mucho más el ingreso en prisión del ex presidente socialista de la Junta de Andalucía condenado por un caso ERE que elevó la factura de la corrupción del PSOE en la comunidad a, al menos, 680 millones de euros.

Consultadas las mismas fuentes del TSJA por OKDIARIO Andalucía sobre en qué prisión entrará Griñán, éstas aseguran que no hay nada estipulado, por lo que será el ex presidente andaluz quien, en connivencia con Instituciones Penitenciarias, decidan la cárcel a la que entrará.

Nulidad

El pasado viernes conocíamos que el Tribunal Supremo (TS) había admitido a trámite el incidente de nulidad interpuesto por la defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, contra la sentencia de dicha instancia, que desestima su recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que le condena a seis años y dos días de cárcel por malversación por el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.

En una diligencia de ordenación emitida el pasado 15 de noviembre, el Supremo precisaba, ante los incidentes de nulidad planteados frente a su sentencia por los recursos de casación formulados ante la mencionada sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que «el incidente de nulidad no suspende la ejecución de la sentencia, debiendo en su caso ser solicitada ante el órgano encargado de la ejecución de la misma», que no es otro que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que previamente había denegado ya la suspensión de las penas de cárcel, en el caso de ocho de los nueve condenados a prisión, entre ellos José Antonio Griñán.

En ese mismo sentido, fuentes jurídicas han precisado que la admisión a trámite «no suspende ni paraliza» el proceso ejecutorio que ordena el ingreso en prisión del dirigente socialista, toda vez que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene pendiente de resolver el recurso de súplica de la defensa de Griñán, contra la denegación de su petición de suspender el ingreso en prisión.

Las mismas fuentes han asegurado que los magistrados del Alto Tribunal han dado trasladado del incidente de nulidad de Griñán a la Fiscalía y al resto de partes en el procedimiento -la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce el PP andaluz- para que se pronuncien al respecto. Los magistrados escucharán a las acusaciones antes de decidir sobre el incidente de nulidad del ex presidente socialista andaluz.