Feijóo denuncia que hacer la compra genera una «enorme angustia» en la mayoría de los hogares

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que numerosos productos de alimentación acumulan subidas por encima del 20% o el 30% e incide en que no son productos de lujo, sino esenciales en cualquier familia. Estas subidas producen una enorme angustia en la mayoría de los hogares a la hora de hacer la compra en el supermercado según ha dicho el líder de los populares.

Asimismo, ha lamentado que comprar en el supermercado los alimentos más básicos vaya a costar este año hasta 500 euros más a cada familia por culpa de una inflación que ya estaba al 7% antes de la guerra de Ucrania. “El objetivo de un país no puede ser acabar con la riqueza, sino acabar con la pobreza”, ha subrayado Feijóo durante una visita a la cooperativa Covirán en Atarfe (Granada).

En este sentido, el líder gallego ha reprochado a los miembros del Gobierno que se dediquen a “las relaciones epistolares” para criticarse entre ellos y no sean capaces de asumir la gestión o de dar soluciones a los problemas reales. Además ha dicho que el parlamento no puede ser un zoco donde se negocie con favores políticos ni donde se den concesiones a los independentistas.

Feijóo también ha insistido en que «hay que continuar con las políticas que funcionan porque el objetivo fundamental de una comunidad autónoma o un país es no crear problemas a su gente» y subraya que en Andalucía ya se ha iniciado la senda correcta y no se puede volver atrás ahora. “Propongo que Andalucía siga avanzando, que no retroceda, que mire al futuro y no al pasado y eso sólo será posible con Juanma Moreno y el PP andaluz», ha señalado Alberto Núñez Feijóo.

Durante su visita a la cooperativa Covirán, resaltó el ejemplo de esta empresa que tiene más de 15.000 trabajadores. «El valor de las empresas se mide por el trabajo que proporciona de forma directa o indirecta a los sociedades”, ha indicado.