Espadas pide «respetar» el informe del TC que anularía la sentencia de los ERE y la prisión a Griñán

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha llamado este lunes a «respetar las deliberaciones o el procedimiento» que sigue el Tribunal Constitucional (TC) en relación a los recursos de amparo presentados por los ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía condenados por el caso ERE, desfalco cifrado en 680 millones de euros.

En una atención a medios tras visitar el embalse del Víboras, en Martos (Jaén), Martos, Espadas se ha pronunciado de este modo sobre la información publicada este lunes que apunta a que el Tribunal Constitucional prepara un informe sobre la posible «anulación» de la sentencia del caso ERE.

«Hemos de respetar un poco más los procedimientos jurisdiccionales y, por supuesto, las deliberaciones o el procedimiento que está llevando a cabo el Tribunal Constitucional, también en esto», ha afirmado el socialista en declaraciones a Canal Sur.

Según ha publicado The Objective este lunes, tras admitir el TC a trámite los recursos presentados por Griñán y compañía el pasado junio, el Constitucional estaría elaborando ya un informe que allana el camino para la anulación de la sentencia de los ERE, por lo que no sería necesario el indulto del Gobierno a los doce condenados -nueve de ellos a penas de prisión-.

El TC estaría cerca de asumir las tesis de defensa de los socialistas condenados al considerar que los acuerdos del Consejo de Gobierno y las posteriores modificaciones presupuestarias no fueron actos administrativos, sino políticos, dado que el Parlamento andaluz aprobó las cuentas autonómicas de las que emanaron las ayudas ilegales de los ERE.

Los condenados por los ERE

El pasado mes de junio, la Sala Segunda del Constitucional admitía a trámite los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como de la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano, el ex director general de Trabajo Juan Márquez, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero del ramo Jesús María Rodríguez, la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el ex viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano, y el ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenados en este caso.

Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez y Carmen Martínez Aguayo están actualmente en prisión por el delito de malversación incluido respecto a ellos en la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

En el caso de Griñán, su pena de cárcel por malversación está suspendida cinco años merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal. Por su parte, José Antonio Viera, aunque inicialmente entró en prisión, actualmente goza del tercer grado penitenciario por motivos de salud.

En el caso de Juan Márquez, su pena de cárcel está suspendida provisionalmente después de que el Supremo estimase parcialmente su recurso de casación al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño y redujese de su pena de prisión de siete a tres años.

El pasado 26 de septiembre, el Tribunal Constitucional acordaba denegar las peticiones de Juan Márquez, Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, en demanda de la suspensión provisional de sus penas de prisión durante la tramitación de sus recursos de amparo, toda vez que Griñán había desistido ya de su petición en ese mismo sentido, dada la suspensión acordada en su caso por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.