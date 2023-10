El diputado del PSOE y la joven que le acusa de violación se intercambiaron más de 2.000 whatsapps

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Javier Guardiola, denunciado por violación, llegó a intercambiarse más de 2.000 mensajes de Whatsapp con la supuesta víctima, ya que eran compañeros de las Juventudes Socialistas, la organización política juvenil afín al PSOE. De hecho, la presunta víctima a la que habría agredido Javier Guardiola estaba en su equipo de campaña. Ahora, su relación ha llegado hasta el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, que investiga esta denuncia y ha abierto nuevas diligencias.

Javier Guardiola y la chica que le acusa de violación se conocían desde hace años. Ambos son militantes del PSOE y él incluyó a esta mujer en su equipo de campaña para presidir las Juventudes Socialistas. Según relatan fuentes cercanas al caso, Javier Guardiola la incluyó en su equipo para que hiciera fotografías, función que también desempeña en actos del PSOE.

La relación entre ambos fue haciéndose más estrecha y la noche del sábado 4 de septiembre de 2021 durmieron juntos. Según relató la joven ante el juez, fue a la casa de Javier Guardiola porque no quería pasar la noche en su casa sola, ya que había consumido muchos medicamentos. «Recuerdo entrar en su habitación, luego me tocó el clítoris y lo siguiente que recuerdo es estar haciéndole una felación. Yo estaba bajo los efectos de la medicación», explicó la joven ante la jueza instructora del caso.

Javier Guardiola niega que hubiera algún tipo de relación sexual y ha explicado a su entorno más cercano que «durmió en su habitación mientras ella dormía en el sofá». Esa noche lo cambió todo. Fuentes cercanas al caso aseguran que la joven comenzó a decirle a su entorno que habían mantenido relaciones sexuales y, por este motivo, el diputado socialista decidió cortar el contacto con ella.

Declaran los testigos

La jueza que instruye la causa contra el diputado del PSOE acusado de violación, Rosa Freire, ha llamado a declarar a tres personas en calidad de testigos. La primera es una experta en violencia de género a la que la presunta víctima llamó para contarle lo ocurrido. Las iniciales de su nombre corresponden a M. M. y es una trabajadora social especialista en violencia machista que le animó a denunciar. Esta profesional ha apoyado la versión de la joven en su declaración como testigo y recalca que «los daños que presenta corresponden a los de una víctima de agresión sexual».

La joven fotógrafa también le contó su versión a una amiga cuyo nombre y apellido coinciden con las iniciales C.E. Jurista, politóloga y vinculada a las Juventudes Socialistas, C.E. también ha apoyado la versión de la presunta víctima. Fuentes cercanas al caso aseguran que ha declarado que la víctima le informó de que le había hecho una felación.

Entre los testigos se incluye también D. I., que forma parte del PSOE. Él ha comparecido por videoconferencia al encontrarse fuera de España. Fuentes cercanas al caso aseguran que este testigo ha declarado que la joven le contó que tuvo sexo consentido con Guardiola y que Javier le negó cualquier tipo de relación sexual.

Pide diligencias

En medio de las contradicciones, de los bailes de fechas y de los diferentes testimonios, la jueza que instruye la causa ha decidido abrir diligencias. Tal y como ha podido conocer en exclusiva este periódico, Rosa Freire ha pedido al forense que elabore un informe sobre los documentos sanitarios que aportó la víctima. Este informe tiene como objetivo comprobar si las capacidades cognitivas de la víctima estaban intactas la noche que se produjo el suceso.

El PSOE confía en Guardiola

El PSOE era conocedor de esta denuncia contra el diputado acusado de violación antes de que trascendiera a los medios de comunicación. El partido indagó sobre el caso y muchos han sido los miembros socialistas que respaldan la versión de Javier Guardiola. Una de ellas es la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Lorena Morales, que intentó frenar el escándalo, según fuentes conocedoras del caso.

La dirección del partido aún no ha tomado cartas en el asunto, si bien Guardiola tiene órdenes de la cúpula de no pronunciarse sobre la denuncia públicamente. El PSOE confía en él y no le ha retirado el acta de diputado. De hecho, tras conocer la denuncia, le otorgó cinco cargos parlamentarios.

Javier Guardiola, además de diputado en el hemiciclo madrileño desde 2019, es graduado en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Cursó un Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento e Innovación, y actualmente está matriculado en un máster en Dirección Pública.