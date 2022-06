El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha aprovechado las horas previas al arranque de campaña para cargar contra los periodistas por no dar publicidad a las proclamas optimistas del Gobierno socialista. Precisamente, desde un desayuno informativo organizado por un medio de comunicación en Jaén, ha recomendado que «mejor no escuchen mucho las tertulias porque más que subir la moral la bajan tres puntos, hablando de inflación, previsiones económicas y lo que va a ocurrir de aquí a seis meses». Unas declaraciones que no esconden el deseo censurador, al más puro estilo No-Do, de los socialistas. En Moncloa y en Ferraz hay miedo.

El líder del PSOE andaluz afirma que «en la refriega política hay que discutir con el adversario político» pero avisa que «no se puede uno enfangar hasta el punto de qué eche para atrás escuchar propuestas políticas en una televisión o un medio de comunicación». El presidenciable ha adquirido el compromiso de hacer una campaña limpia: «Lo vamos a intentar, a ver si lo conseguimos».

Aunque en su intervención ha cargado contra sus dos principales rivales, el PP y Vox. Exige a Juanma Moreno y Macarena Olona que vayan «con las cartas sobre la mesa» y «dejando claro» si van a «gobernar solos o en coalición». El candidato socialista ha exhortado al presidenciable del PP a responder si firmaría un documento en el que se comprometa a «no gobernar con un partido que no comparte los principios y valores de la Constitución, no comparte los principios y valores del Estatuto de Autonomía de Andalucía y algunos de los derechos humanos por los que hemos peleado en democracia». «Si no lo firma el mensaje es claro y evidente de que va a gobernar con Vox», ha apuntado el socialista.

Juan Espadas asegura que «son unas elecciones importantes porque en estos tres años y medio han pasado cosas y siguen pasando cosas mientras se celebran las elecciones». Justifica que el PSOE todavía no haya impreso el programa electoral para que los lectores lo puedan leer «porque cada día llega alguien del equipo con nuevas ideas y no nos permite llevarlo a imprenta». El secretario general de los socialistas andaluces, aún así, manifiesta que van a intentar «ser optimistas en esta campaña, ilusionar a la gente, generar expectativas» porque «solo así se hacen proyectos de vida y proyectos políticos». Todos los sondeos le dejan sin posibilidades de llegar al Palacio de San Telmo.

Sin Sánchez

Juan Espadas ha elegido Jaén para dar inicio a su campaña electoral. Su agenda, hoy, en la capital jienense es bien intensa. Tras el desayuno informativo que ha protagonizado esta mañana, antes del mitin de arranque, realizará un paseo y se reunirá con la Asociación de Autismo. A las 20:00 horas dará el pistoletazo de salida a la campaña sin la compañía de Pedro Sánchez que, en esta ocasión, no le arropará como sí hizo en las últimas tres contiendas electorales con Salvador Illa (Cataluña), Ángel Gabilondo (Madrid) y Luis Tudanca (Castilla y León).