Embestidos y apedreados: la lucha diaria de Vigilancia Aduanera contra el narco en el Campo de Gibraltar

El secretario de Estado de Seguridad afirmaba la pasada semana que «no era de recibo» hablar de pérdida del principio de autoridad en la provincia de Cádiz y que la batalla contra el narcotráfico la está «ganando» el Estado, pero los funcinoarios desplegados en la zona, conocedores del día a día, saben que la realidad es bien distinta: patrullas embestidas en altamar y agentes apedreados en tierra, además de tener que hacer frente a las mafias de la inmigración ilegal, cada vez más preparadas.

OKDIARIO Andalucía ha contactado con la Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera (AFVA) del Campo de Gibraltar para conocer la situación de sus efectivos. Recientemente, difundieron las imágenes de unos petaqueros exhibiendo sus machetes frente a la costa de Sotogrande haciendo ostentación de su impunidad.

Preguntado por si se ha recuperado realmente el principio de autoridad tras el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, un portavoz de AFVA responde con ejemplos de lo que sus agentes viven sobre el terreno: «No somos nosotros los que vamos a entrar a calificar si se ha recuperado o no, nosotros vamos a describir los hechos que nos encontramos casi a diario».

En el ámbito marítimo, cuando las embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera y las patrulleras de la Guardia Civil dan el alto a una embarcación que va cargada de hachís, de inmigrantes o con petacas de gasolina, «lejos de emprender la huida, lo que hacen es poner proa hacia la embarcación, intentar literalmente pasarnos por encima». «En muchísimas ocasiones los agentes se ven obligados a realizar disparos de advertencia para evitar ser embestidos y provocar que la otra embarcación cambie el rumbo», relata.

Si nos vamos al ámbito terrestre, cuando un vehículo policial da el alto a otro vehículo cargado con mercancía ilícita, no dudan en «arremeter» contra los miembros de la autoridad. «Hace un año, fueron apedreados funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y hace menos de un mes sacaron armas de fuego ante agentes de la Guardia Civil en la Bahía. Si está restaurado o no el principio de autoridad no vamos a valorarlo, pero lo cierto es que estos hechos ocurren con muchísima frecuencia», recalcan desde AFVA.

Hachís, pateras, tabaco, gasolina…

Pero en el Campo de Gibraltar no sólo hacen frente al narco: «Tenemos tráfico de hachís, inmigración, gasolina, contrabando de tabaco… Ésos son el tipo de delincuentes que nos encontramos. Todo confluye en una zona geográfica bastante complicada, si bien es cierto que la inmigración se extiende a todo el litoral de Andalucía», apuntan.

En cuanto a las mafias que trafican con seres humanos, los agentes se enfrentan a patrones sin escrúpulos que ven a los inmigrantes como mero lastre en caso de sentirse acorralados. Cuando agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera o de la Guardia Civil dan el alto a una patera, «tiran a los inmigrantes al agua para que tú te pares y tengas que recoger a esas personas y salvaguardar sus vidas antes que ir detrás de la embarcación», y éste es un método que las mafias «están utilizando muchísimo».

Las pateras, cada vez más rápidas, ya «son capaces de realizar varios portes de un lado a otro» del Estrecho. «Son embarcaciones semirrígidas y pequeñas embarcaciones tipo Phantom o motos de agua que, continuamente, debido a la proximidad con África, se dedican a pasar inmigrantes, sobre todo en verano, por el buen estado del mar». En 2023, más de 9.800 personas llegaron a Andalucía de forma irregular, según datos de Apdha -el Ministerio del Interior no desglosa los datos por comunidades autónomas-.

Preguntado por las exigencias que trasladarían en una hipotética reunión con María Jesús Montero -el Servicio de Vigilancia Aduanera depende del Ministerio de Hacienda-, desde AFVA piden «más medios humanos» y que «los funcionarios que trabajan contra el narcotráfico y el contrabando sean dotados de embarcaciones, vehículos y material que salvaguarden la integridad física de los funcionarios que van a bordo en caso de colisión o accidente». Asimismo, reivindican que Vigilancia Aduanera se declare profesión de riesgo, como también reclaman la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Las labores que realizamos conllevan un peligro que debe ser respaldado», sentencian desde la asociación.

Precisamente, la fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, subrayaba esta misma semana la importancia de que «se reconozca por todos que hay un problema de medios personales y materiales» en la lucha contra el narcotráfico, que aglutina «los delitos que más violencia y desestabilización crean en nuestra comunidad».