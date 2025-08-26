Detenida una madre por dejar a su hija menor con dos drogadictos en Sevilla durante cuatro días

La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a una madre por dejar a su hija menor de edad al cuidado de dos drogadictos durante cuatro días. Un juzgado ha ordenado su ingreso en prisión provisional como presunta autora de un delito de abandono de menores.

Fueron unos familiares de la niña, de la que no ha trascendido su edad, quienes la localizaron en la calle y en compañía de drogodependientes, por lo que alertaron de los hechos a la Policía Nacional. La inmediata intervención de los agentes se centró en verificar su estado de salud y garantizar la seguridad de la pequeña.

Con la menor ya a salvo, la Policía averiguó que la madre había confiado a su hija a dos individuos, «consumidores habituales» de estupefacientes, y había estado desaparecida durante cuatro días, sin aportar dato alguno sobre su paradero.

Los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención de la mujer, que fue puesta a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de abandono de menores, decretando la misma su ingreso en prisión.

Detenido por grabar en duchas femeninas

En otro orden de cosas, la Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre de 30 años por grabar con su móvil a una mujer mientras se duchaba en un centro deportivo de la capital.

En la denuncia, la víctima explicó que, después de entrenar, fue a los vestuarios femeninos de las instalaciones y se metió en la ducha. Minutos después vio una mano sosteniendo un teléfono móvil por encima del separador, violando su intimidad, y comenzó a gritar. Al salir, no logró ver a nadie en las inmediaciones.

La Policía abrió una investigación que concluyó con la identificación y detención del presunto autor, también usuario del centro. Tras prestar declaración como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, ha quedado en libertad y a la espera de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.