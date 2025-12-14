¿Cuándo dan las vacaciones de Navidad en los colegios e institutos de Sevilla y resto de Andalucía?

Ahora que ya estamos a mediados de mes, y que la Navidad está realmente a la vuelta de la esquina, seguro que en muchas casas se preparan para las vacaciones escolares, pero ¿cuándo exactamente? Todas las comunidades autónomas reflejan los periodos de vacaciones en su calendario laboral y en el caso de Andalucía, y en concreto Sevilla, las de Navidad comienzan en breve y se alargarán hasta pasado el Día de Reyes e incluso un poco más.

Aunque duran mucho menos que las de verano, las vacaciones de Navidad son quizás las favoritas de los niños ya que implican no sólo poder descansar, sino que implica también el celebrar días en los que toda la familia se reúne, se come mucho, hay dulces y lo mejor: los regalos. Además, se puede aprovechar para ver las luces de Navidad, ir de tiendas, acudir a algún mercadillo y otros muchos planes. Son apenas dos semanas de vacaciones pero que sin lugar a dudas, los niños viven de manera intensa. Conozcamos a continuación, cuándo van a ser las vacaciones de Navidad en los colegios e institutos de Sevilla y resto de Andalucía.

Vacaciones de Navidad en los colegios e institutos de Sevilla y resto de Andalucía

El calendario laboral de Andalucía marca que las vacaciones de Navidad comienzan de forma oficial el 22 de diciembre, lunes, pero teniendo en cuenta que está el fin de semana antes, podemos decir que será el sábado 20 de diciembre de 2025 cuando arranque este periodo vacacional. Y lo hará para alumnos de Infantil de segundo ciclo, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Desde ese sábado los centros estarán ya en modo vacaciones, aunque muchos cierren el viernes por la tarde con festivales, funciones o actividades propias de estas fechas.

El descanso se prolongará hasta el martes 6 de enero de 2026, aunque muchos centros, como es el caso de los de Sevilla, se cogen como día no lectivo el 7 de enero. Eso significa que la vuelta será el jueves 8 de enero y que los estudiantes disfrutarán del día posterior a los Reyes Magos sin tener que volver precipitadamente a clase. Es un descanso amplio que permite encajar celebraciones, escapadas cortas o esos días de desconexión que se agradecen tras la intensidad del trimestre.

Pero también en el caso concreto de Sevilla habrá una excepción ya que para la Educación Infantil el día 7 de enero sí será lectivo. Es decir, los alumnos menores de tres años sí acudirán al centro, mientras que el resto seguirá todavía de vacaciones.

Con estas fechas sobre la mesa, las familias andaluzas ya pueden planificar la Navidad con margen. Y en el caso de Sevilla, la oferta de planes empieza incluso antes de que terminen las clases, porque la ciudad se transforma cada año en un escenario lleno de luces, mercados, conciertos y actividades infantiles.

Planes de Navidad en Sevilla para aprovechar las vacaciones

La Navidad ya marca el ritmo de Sevilla y, a estas alturas de diciembre, la ciudad vive sumergida en una programación que no deja un solo día sin planes. Desde finales de noviembre las calles están llenas de luz, los mercados funcionan a pleno rendimiento y familias y turistas aprovechan cualquier tarde para salir sin demasiada planificación. Es el periodo perfecto para exprimir los días previos a las vacaciones escolares.