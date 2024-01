El conductor de VTC que salvó a una joven asaltada por dos marroquíes: «Si no paso por allí, la violan»

Dos jóvenes marroquíes de 21 y 24 años han sido detenidos por intentar agredir sexualmente a una mujer el pasado fin de semana en Málaga capital. La providencial intervención de un conductor de VTC, que acudió en auxilio de la mujer, evitó la violación.

El Juzgado de Instrucción nº 12 de Málaga, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los detenidos, tal y como ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado al domingo, en la calle Cuarteles de la capital, cerca del puerto. Pasadas las 5:00 horas, la mujer, que acababa de despedirse de una amiga, fue abordada por dos jóvenes. Un conductor de VTC observó lo que parecía «una típica pelea de pareja», pero cuando se acercó vio a «dos tipos con capucha y pasamontañas forcejeando con una chica». Su actuación, crucial, impidió la agresión sexual.

Según ha detallado el conductor, Adrián Maldonado, en declaraciones a SUR, en un momento dado observó a uno de los jóvenes desabrocharse el cinturón. Se acercó con su furgoneta, tocó el claxon y los agresores, intimidados, soltaron a la víctima. «Ella se quedó en shock. Pensó que yo estaba compinchado con ellos, porque llevo una furgoneta negra que no lleva ninguna pegatina en el lateral» que diga que es un VTC, relata al citado medio.

Al ver que la joven, fruto del pánico y la desconfianza, no reaccionaba, el conductor abrió la puerta del copiloto y la invitó al subir al vehículo. Sólo cuando vio que no había nadie más dentro de la furgoneta y que no se trataba de un rapto, «se atrevió a montarse». La tranquilizó, echó los seguros y se marchó. Acto seguido, la víctima recibió una llamada de la amiga con la que había estado minutos antes. Quería avisarla de que se había cruzado por la calle con dos varones «con muy mal aspecto» que iban justo en su dirección. La Policía investiga si previamente los detenidos intentaron asaltar también a otra mujer en la explanada de la estación.

Mientras la víctima hablaba con su amiga, Adrián llamaba sin éxito a los servicios de emergencias y siguió a los agresores para evitar que escaparan. «Iban increpando a la gente, como si estuvieran bebidos o drogados», apunta. Finalmente logró contactar con la Policía Local (092), que movilizó varias patrullas. Afortunadamente, llegaron «en menos de tres minutos».

Los jóvenes marroquíes, ya sin pasamontañas, se habían dado la vuelta y se encaminaban directos a su furgoneta, pero los agentes se presentaron a tiempo y redujeron a los dos sospechosos, que fueron detenidos como presuntos autores de una tentativa de agresión sexual. Al parecer, manosearon a la víctima. «Si no llego a pasar por allí, la violan», sostiene Adrián, que se ofreció a llevar gratuitamente a la chica al Hospital Regional de Málaga. Antes, señaló a los policías municipales el punto exacto del lugar de los hechos a fin de que los investigadores puedan analizar las cámaras de seguridad de la zona.

Los arrestados pasaron el domingo a disposición judicial y, tras declarar ante la magistrada, se ordenó el ingreso de ambos en prisión provisional. En el Juzgado de Instrucción nº 12 de Málaga también declaró la víctima, aunque aún falta que el conductor VTC testigo de los hechos ofrezca su testimonio en sede judicial.