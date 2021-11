La comisión constituida en el Parlamento de Andalucía para investigar las corruptelas de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha citado a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE-A), para su comparecencia este viernes 3 de diciembre.

La actual senadora socialista por designación autonómica deberá explicar su grado de implicación en la citada institución, del que se investigan presuntas subvenciones irregulares de la Junta socialista de más de 55 millones de euros.

Susana Díaz ya ha sido citada hasta en dos ocasiones con anterioridad para comparecer ante el citado órgano, aunque en ambas dio plantón. Cuando no acudió a la primera de las citaciones, prevista el 7 de noviembre de 2019 -tres días antes de las elecciones generales-, el PSOE-A alegó que Díaz no había sido notificada fehacientemente. Entonces, la socialista registró un escrito en la Cámara autonómica con sus argumentos para escabullirse de la comisión de investigación.

Susana Díaz fue citada de nuevo el pasado 5 de noviembre, si bien la ex secretaria general del PSOE-A comunicó de nuevo que no iba a acudir por no haber recibido notificación formal. En esta ocasión, según informaron fuentes parlamentarias, expresó su voluntad de comparecer cuando fuera notificada formalmente. Dichas fuentes defendieron que la notificación se le había enviado con la antelación debida -al menos 15 días antes de la cita-, tanto a su domicilio como al Senado.

Vox acusó a la socialista de «mentir para evitar comparecer»: «Dice no haber recibido la citación y, sin embargo, llama por teléfono a los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía para cambiar el día de su intervención porque hoy le es imposible. Esa actitud demuestra que miente una vez más», denunció la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox, Ángela Mulas.

Así, y tras la comunicación que trasladó Susana Díaz, la comisión decidió remitirle una nueva notificación para citarla en una nueva fecha: el próximo viernes 3 de diciembre. Fuentes parlamentarias explicaron a Europa Press hace un par de semanas que Susana Díaz recogió en el Parlamento la citación, por lo que está formalmente notificada.

Un alto cargo de UGT, también citado

En concreto, la comparecencia de la también ex secretaria general del PSOE-A está programada para las 8:30 horas de este viernes, según figura en la agenda parlamentaria de esta semana, consultada por Europa Press.

El orden del día de la próxima sesión de la comisión de la Faffe incluye también la comparecencia, a partir de las 11:30 horas, de Antonio Tirado, representante legal de UGT Servicios Públicos Andalucía, y, a las 16:00 horas, de Teodoro Montes, que fue jefe de Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla y testigo protegido de la juez Mercedes Alaya en la causa del presunto fraude de los cursos de formación.

Además, y según figura en la agenda de la Cámara andaluza, la comisión abordará también el próximo viernes «otras cuestiones relativas al desarrollo de las comparecencias».