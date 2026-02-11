Cielos nublados y lluvias en Andalucía: AEMET prevé viento fuerte y brumas hoy

Cielos cubiertos y precipitaciones débiles, localmente moderadas, marcarán el día en el conjunto del territorio andaluz, siendo más persistentes en las sierras Béticas. Las brumas y nieblas también harán acto de presencia, mientras que las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán de forma moderada del suroeste en la vertiente atlántica y de moderados a fuertes de componente oeste en el resto, con rachas muy fuertes en cotas altas y en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 11 de febrero

Cielo gris y lluvias persistentes durante el día en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 19 grados, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con una humedad que alcanzará niveles altos. El viento soplará del sur, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h, así que es recomendable abrigarse bien y estar atentos a los posibles chubascos.

Ya por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, haciendo que el sol se asome tímidamente entre las nubes. La sensación térmica podría ser más fresca de lo esperado, así que, aunque el día se alargue hasta las 18:58, será mejor disfrutar de la calidez del hogar. Con un cielo que no da tregua, es un buen momento para buscar refugio y disfrutar de un buen libro o una película.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura ronda los 15 grados y la humedad se siente densa en el aire. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, acompañadas de un viento del sur que soplará a 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico, con máximas que apenas alcanzarán los 17 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%, lo que sugiere un panorama muy húmedo y fresco. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 14 grados.

En Huelva, cielo nuboso con algunas gotas

El tiempo se presenta estable, con un cielo algo nuboso que podría dejar caer algunas gotas durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados y el viento soplará de forma suave, aportando una sensación agradable a lo largo del día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La atmósfera invita a salir y aprovechar el día, ya que no se prevén grandes cambios ni alertas que puedan alterar la rutina.

Ambiente gris y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo cubierto y una sensación térmica que se siente más fresca de lo que marcan los termómetros, alcanzando mínimas de 15 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%, lo que indica que las precipitaciones serán constantes hasta el mediodía. El viento soplará del sur a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que añade un toque de intensidad a la jornada.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta, también en un 100%. La temperatura máxima apenas alcanzará los 17 grados y la humedad relativa se sentirá pesada, con valores que rondan el 95%. Con el sol saliendo a las 08:17 y poniéndose a las 19:01, Cádiz disfrutará de unas 11 horas de luz, aunque el ambiente será mayormente gris y húmedo.

Jaén: cielo cubierto y probabilidad de lluvia

La jornada en Jaén se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 15 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 17 durante el día. La brisa del sur soplará con fuerza, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo esperado.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, por lo que es recomendable llevar un paraguas. La temperatura descenderá a 14 grados por la noche, así que no olvides abrigarte si planeas salir.

Cielo nublado con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 16 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 22 grados, aunque no se descartan chubascos intermitentes que podrían aparecer a media mañana, acompañados de un viento suave del oeste.

Por la tarde, el cielo se tornará más despejado, pero la posibilidad de lluvias ligeras se mantendrá en la noche. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, ya que la humedad alcanzará niveles altos y el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 15 km/h.

Granada: cielos grises y lluvia inminente

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta y las nubes no darán tregua, dejando un ambiente gris y fresco.

Por la tarde, las condiciones no mejorarán y la lluvia será casi segura, con temperaturas que apenas alcanzarán los 15 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa impermeable, ya que el tiempo no invita a salir sin protección.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 15 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21 grados por la tarde, mientras el viento del sur sopla a 25 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la tarde-noche, ya que el cielo se tornará más nublado, aunque no se prevén lluvias. La humedad, que oscilará entre el 70 y el 100%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es aconsejable llevar una chaqueta ligera para la puesta del sol a las 18:45.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET