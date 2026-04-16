Cielos despejados y temperaturas en ascenso hoy en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán el conjunto del territorio andaluz este 16 de abril de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ascenso, siendo notable en las máximas de las sierras orientales, mientras que los vientos se mantendrán flojos y variables.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 16 de abril

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta radiante y despejada. Con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 31 grados, el sol se asomará tímidamente a las 7:48, iluminando un día que promete ser cálido y agradable. La brisa, suave y constante, soplará del este a unos 10 km/h, aportando un toque fresco que hará más llevadero el calor. No hay riesgo de lluvia, así que se puede disfrutar de un paseo al aire libre sin preocupaciones.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo. La sensación térmica podría elevarse, haciendo que el ambiente se sienta más cálido de lo que marcan los termómetros. Con una humedad que rondará el 20%, el aire será ligero y agradable, ideal para disfrutar de la puesta de sol a las 20:59. Así, Sevilla se vestirá de gala para recibir una noche tranquila y serena, perfecta para disfrutar de la vida al aire libre.

Córdoba: cielo gris y lluvias a la vista

El sol asoma tímidamente en el horizonte, pero la atmósfera en Córdoba se siente cargada, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará más gris, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 28 grados, mientras el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 7 km/h.

La mañana se presentará tranquila, pero la tarde traerá consigo un cambio notable. Con un cielo cubierto y una humedad que puede llegar al 90%, la sensación térmica podría ser más baja de lo habitual. Se recomienda llevar paraguas, ya que las lluvias podrían hacer su aparición y no olviden abrigarse, ya que el descenso térmico será notable.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 28 grados. Aunque no se esperan lluvias, podría haber alguna brisa leve que refresque el ambiente, ideal para disfrutar de un día agradable.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de las calles, ya que el ambiente tranquilo invita a realizar actividades al aire libre. Aprovechar la luz del día para una caminata o una charla con amigos puede ser una excelente manera de pasar el tiempo.

Ambiente cálido y soleado hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado que promete un ambiente agradable. Con temperaturas mínimas de 15°C y una sensación térmica que se mantendrá en torno a los 15°C, la mañana se presenta fresca y sin probabilidad de lluvia. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará los 24°C, ofreciendo una tarde cálida y soleada, ideal para disfrutar al aire libre. Sin embargo, el viento del sureste soplará a 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h, por lo que se recomienda precaución. La humedad, que oscilará entre el 35% y el 85%, hará que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente en las horas más cálidas. Con más de 13 horas de luz, la puesta del sol a las 20:59 cerrará un día perfecto para disfrutar de la belleza gaditana.

Jaén: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 14 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable. A medida que avance el día, el sol se hará más presente, alcanzando una máxima de 26 grados por la tarde, lo que promete un clima cálido y soleado. Es recomendable vestir ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa.

Cielo despejado con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 15°C. A medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 25°C por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad media de 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, no todo será tranquilidad, ya que se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, con una humedad relativa que podría alcanzar el 80%. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en la tarde-noche, cuando las condiciones podrían ser más inestables.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 11 grados por la tarde, con una brisa suave del sur que hará que la sensación térmica se eleve hasta los 27 grados.

Aprovecha la jornada para salir a disfrutar del sol, pero no olvides llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que el tiempo sea agradable para cualquier actividad al aire libre.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 15 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 23 grados por la tarde, mientras el viento sopla del suroeste a una velocidad media de 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios, ya que la tarde podría traer algunas rachas de viento más intensas y un ligero aumento en la humedad. Aprovechen el sol de la mañana, pero no olviden llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.