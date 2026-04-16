La AEMET se adelanta y sentencia a España por la llegada del ‘Súper Niño’: riesgo nunca visto por su capacidad destructiva

Riesgo nunca visto por su capacidad destructiva, la AEMET no duda en adelantarse y advierte de la llegada del Súper Niño un fenómeno poco común. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios importantes que pueden marcarnos para siempre. Un giro radical que hasta el momento desconocíamos y sin duda alguna, podríamos empezar a tener en consideración, es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser claves.

Estos expertos de la AEMET no dudan en adelantarse a un giro de guion poco común que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve con algunas peculiaridades que llegan para marcar una nueva temporada. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que podría acabar generando algunos cambios que pueden acabar teniendo ciertos detalles que, hasta la fecha, nadie hubiera ni imaginado. En estos días en los que, realmente cada cambio puede acabar siendo una realidad importante que hasta la fecha desconocíamos.

Llega un riesgo nunca visto por su capacidad destructiva

El tiempo nos está dando señales de cambios importantes, lo estamos viendo ante un fenómeno poco común que puede convertirse en un giro destacado que puede ser esencial. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando un antes y un después.

En estos días en los que realmente cada elemento cuenta, tendremos que ver llegar un giro de guion destacado. Hasta el momento no habíamos tenido en consideración un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Es hora de empezar a pensar, ya no sólo en una primavera que guarda más de una sorpresa, sino en busca de un giro destacado de guion que puede acabar llegando a toda velocidad. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos dará estos días que tenemos por delante.

Un cambio que nos conduce hasta una situación que puede acabar siendo la que nos dará más de un giro importante de guion. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que podría acabar siendo la que nos acompañará en breve. Con esta situación que puede ser la que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Un nuevo fenómeno llega con mucha fuerza.

Se adelanta la AEMET y sentencia a España con la llegada del Super Niño

Parece que vamos a tener un nuevo fenómeno antes de que termine el año que nos traerá una situación más inestable de lo que nos hubiéramos imaginado: «La señal ya es clara. Tras meses dominados por La Niña, el sistema climático global ha entrado en una fase de neutralidad del ENSO, un estado de transición que, lejos de estabilizarse, apunta hacia un cambio de gran alcance. Las previsiones más recientes coinciden en una idea clave: El Niño está en camino y podría consolidarse en los próximos meses, con riesgo de evolucionar hacia un Super niño. No se trata de una evolución menor. Si los escenarios actuales se cumplen, el planeta podría enfrentarse a un episodio de El Niño moderado o incluso muy intenso antes de que termine el año».

Siguiendo con la misma explicación de los expertos de El Tiempo: «El paso de La Niña a El Niño no ocurre de forma abrupta. Es un proceso gradual, pero medible. En estos momentos, los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un sistema en equilibrio, aunque con señales que ya anticipan el cambio. Los datos más recientes sitúan el índice Niño-3.4 en torno a valores cercanos a la media, lo que confirma esa fase neutra. Sin embargo, bajo la superficie del océano Pacífico ecuatorial se está produciendo algo decisivo: el calor acumulado está aumentando de forma sostenida. Este calentamiento en capas profundas lleva meses intensificándose. A su vez, las anomalías en los vientos —especialmente los del oeste— están favoreciendo que ese calor ascienda y se extienda. Es, precisamente, uno de los mecanismos que preceden al desarrollo de un episodio de El Niño. Las previsiones del Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA son claras: existe una probabilidad elevada de que El Niño emerja entre mayo y julio de 2026 y se mantenga, al menos, hasta finales de año».

Pero lo peor podría estar a la vuelta de la esquina: «No todos los episodios de El Niño tienen la misma intensidad. Algunos años, el calentamiento del océano es especialmente fuerte y se mantiene durante más tiempo de lo habitual. Cuando ocurre algo así, los climatólogos utilizan el término Superniño. Este tipo de eventos se caracteriza por anomalías superiores a 2 ºC en el Pacífico ecuatorial. En los escenarios más extremos, incluso pueden alcanzarse valores cercanos a los 2,5 ºC, como apuntan algunas simulaciones recientes».