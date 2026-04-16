The Champions Burger vuelve a Madrid y está confirmado: fechas, participantes, precios y dónde se celebra

Si te gustan las hamburguesas y vives en Madrid, seguro que no vas a querer perderte la nueva edición madrileña de The Champions Burger que ya tiene fecha, si bien se ha anunciado que se celebrará en el recinto ferial de Las Rozas del 23 de abril al 10 de mayo. De este modo y durante algo más de dos semanas, 24 hamburgueserías de distintos puntos del país instalarán sus puestos y ofrecerán recetas especiales ideadas para competir por el gusto de quienes se acerquen a probarlas.

El sistema es sencillo y completamente público: los asistentes prueban las propuestas, votan a través del código QR del ticket y, al final de la jornada, las más votadas suben al podio local. De este modo, el peso de este concurso gastronómico recae en la experiencia del visitante y en su valoración directa. Esta edición añade además una puesta en escena bajo el lema «The Big Game», con ambientación y actividades complementarias, pero el eje sigue siendo gastronómico es decir, probar, comparar y decidir cuál es la mejor hamburguesa de la parada madrileña.

Qué es The Champions Burger

The Champions Burger es un certamen gastronómico itinerante centrado en hamburguesas gourmet que recorre varias ciudades españolas con el objetivo de elegir, mediante votación popular, la mejor propuesta local; el evento no cuenta con un jurado al uso o puntuaciones técnicas como en otros concursos gastronómicos, sino que son los propios asistentes quienes valoran cada receta tras consumirla mediante un sistema digital vinculado al ticket de compra.

Cada restaurante presenta una creación diseñada para la competición, con panes artesanales, carnes prémium e ingredientes cuidados, y el público evalúa aspectos como el pan, la carne, el equilibrio de sabores, la presentación y la originalidad; además existe una categoría «Hall of Fame» con participantes exentos de la votación local por haber ganado ediciones previas o por su notoriedad. Con el tiempo el formato ha incorporado montaje y actividades complementarias, pero su núcleo sigue siendo comparar propuestas y medir la respuesta directa de quienes prueban las hamburguesas.

Cuándo se celebra: fechas de The Champions Burger

La edición de 2026 en Madrid ya tiene fechas confirmadas. El evento se celebrará del 23 de abril al 10 de mayo en el recinto ferial de Las Rozas.

El horario varía según el día, algo habitual en este tipo de eventos:

De lunes a jueves: de 18:00 a 23:00

Viernes y sábados: de 12:00 a 00:00

Domingos: de 12:00 a 23:00

Además, hay que tener en cuenta una excepción concreta: el lunes 4 de mayo abrirá desde las 12:00 hasta las 00:00.

La entrada será completamente gratuita durante todos los días, por lo que se puede acceder libremente al recinto y luego consumir dentro según lo que cada visitante quiera probar.

Participantes

En esta edición participarán 24 hamburgueserías de distintos puntos de España, muchas de ellas ya conocidas dentro del circuito gastronómico por su nivel y creatividad. Entre los nombres confirmados hay representación madrileña, con locales como Vacarnal, Ardemos y Briochef. A ellos se suman propuestas muy populares como Nolito’s, Tokio Jarana o Moflete, la marca impulsada por el creador de contenido Joe Burger.

Algunas de las burgers que podrán probarse destacan por lo llamativo de sus ingredientes. Desde panes con oro comestible hasta combinaciones con costillas a baja temperatura, pulled pork, salsas trufadas o mezclas dulces y saladas bastante atrevidas.

Conviene tener en cuenta que existe una categoría especial llamada «Hall of Fame». En ella entran hamburgueserías que han ganado en ediciones anteriores o que tienen una gran notoriedad. Estas no compiten en la votación local, aunque sí forman parte de la oferta gastronómica.

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Mejor hamburguesa de 2025

Precisamente y hablando de esas participaciones de ediciones anteriores, uno de los nombres que más expectación genera este año es el de Nolito’s, que llega tras haber arrasado en 2025 con su hamburguesa «Diamante Azul». Esta propuesta llamó la atención por su estética y por la combinación de ingredientes poco habitual: pan brioche azul, carne madurada, costilla al estilo americano, mermelada de bacon y distintos toppings que la convirtieron en una de las más votadas del circuito.

Su presencia en Madrid vuelve a situarla como una de las grandes favoritas, aunque en este tipo de eventos el resultado nunca está asegurado. El sistema de votación hace que todo dependa del público y de la experiencia que tenga cada persona al probar las burgers.

Dónde es y cómo llegar

The Champions Burger se celebrará en el Recinto Ferial de Las Rozas, el mismo espacio que el municipio utiliza habitualmente para ferias y eventos multitudinarios. Se trata de una explanada amplia que permite instalar los distintos puestos de comida y la zona central destinada a actividades y ambientación.

Durante los días que dure el evento, el recinto contará con un montaje específico para esta edición, adaptado al concepto The Big Game. La organización redistribuirá el espacio para ubicar los food trucks, las zonas de tránsito y los puntos de votación, de manera que el recorrido sea fluido y se eviten aglomeraciones en las horas de mayor afluencia.

Cómo llegar en transporte público

El recinto ferial de Las Rozas está bien conectado en autobús, algo que facilita bastante las cosas si no quieres depender del coche. Varias líneas pasan por la zona, entre ellas la 2, 620, 625, 629 y la nocturna N903. Las paradas más próximas al evento son Travesía Navalcarbón – Recinto Ferial y Avenida Nuestra Señora del Retamar – Recinto Ferial, ambas a escasos minutos andando. También quedan relativamente cerca Travesía Navalcarbón – Polideportivo y Castillo de Simancas – Recinto Ferial. Desde cualquiera de estos puntos el acceso es directo y no tiene pérdida.

Dirección y dónde aparcar

La dirección exacta es Av. Ntra. Señora del Retamar, s/n, 28232 y si vienes en coche en los alrededores hay zonas habilitadas para aparcar, aunque en fines de semana y en horario de mayor afluencia es habitual que se llenen con rapidez. De este modo, conviene llegar con margen o contemplar calles próximas donde estacionar. En caso contrario, el transporte público es sin duda, la mejor opción de todas.