Previsión del tiempo en Castilla y León: cielos despejados y vientos moderados según AEMET

Hoy, 16 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variado, con intervalos de nubes bajas en el tercio norte durante la noche y cielos despejados en el resto del territorio. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros cambios, mientras que las máximas ascenderán levemente, especialmente en el tercio sur. El viento será variable y flojo por la noche, aumentando a del oeste y suroeste durante el día, con algunos intervalos moderados por la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 16 de abril

Cielo nublado con sol a la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que se irán disipando a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 22 grados, ofreciendo un respiro cálido en la tarde. La brisa, que soplará del sur a una velocidad moderada, puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca por la mañana, pero no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su luz dorada hasta la puesta del sol a las 21:05. La humedad, que alcanzará su punto máximo, puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado, pero la calidez de la tarde compensará esta sensación. Con un cielo que promete despejarse y un viento que no será demasiado fuerte, es un buen momento para salir y disfrutar de lo que León tiene para ofrecer.

Zamora: cielo nublado y posibilidad de lluvia

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. Las nubes se agrupan en el horizonte, creando un manto gris que promete inestabilidad. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados, mientras el viento sopla del sur a 10 km/h, aumentando la sensación de frescura.

Por la tarde, el panorama se tornará más agitado, con rachas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h y una probabilidad de lluvia del 95%. La temperatura máxima llegará a los 25 grados, pero la alta humedad, que alcanzará el 95%, hará que la sensación térmica sea más intensa. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y viento fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:42. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 7 grados, pero la sensación térmica podría llegar a ser un poco más baja. La humedad relativa se mantendrá en un 30%, lo que hará que el ambiente se sienta más ligero.

Por la tarde, el sol alcanzará su punto máximo, elevando la temperatura hasta los 24 grados. El cielo se tornará parcialmente nublado, pero no se espera lluvia en todo el día. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La jornada se despedirá con una puesta de sol a las 21:03, brindando un total de más de 13 horas de luz.

Valladolid: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 25 grados. Aunque se prevé un ligero viento del sur, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La suavidad del tiempo invita a realizar actividades cotidianas con tranquilidad, aprovechando cada rincón de la ciudad.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 7 grados, pero la sensación térmica puede bajar un poco, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el sol se hará más presente, alcanzando una máxima de 23 grados por la tarde. Será un buen momento para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides tus gafas de sol y una botella de agua.

Palencia: cielo despejado y viento fuerte

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 6°C. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 24°C por la tarde, ofreciendo un contraste notable que animará a salir a la calle.

Sin embargo, se prevé que el viento del sur sople con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la mañana y estar atentos a posibles cambios en el cielo hacia la tarde.

Cielo despejado y sol radiante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 23 grados por la tarde, con un viento suave que aportará una agradable sensación térmica.

Aprovecha la jornada para salir y disfrutar del sol, ya que no se prevén lluvias. Es recomendable vestir de manera ligera, pero no olvides llevar una chaqueta para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Segovia: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 8°C. A medida que avanza la mañana, el sol se alza y el mercurio comienza a ascender, alcanzando los 23°C en la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el oeste a 10 km/h.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar una chaqueta ligera para el descenso de temperatura al caer la noche. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la velada sea agradable para pasear bajo el cielo estrellado.

Día soleado y agradable para disfrutar en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que se extenderán hasta las 20:51. Las temperaturas son frescas, comenzando en torno a los 5°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más baja. A medida que avance la jornada, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 23°C, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado durante la tarde.

El viento soplará del suroeste a una velocidad moderada de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. La humedad variará entre un 25% y un 100%, pero no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado. En resumen, será una jornada fresca por la mañana y más cálida por la tarde, perfecta para actividades al aire libre.