La primera ciudad de Europa con astropuerto para naves espaciales es española y estará lista a finales de este año

Teruel será la primera ciudad de Europa con astropuerto. Se espera que a finales de 2026 haya finalizado una obra faraónica para aeronaves de vuelos estratosféricos. Así que en los próximos meses podrán despegar desde la provincia de Aragón naves espaciales con dirección a la estratosfera. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el astropuerto que estará ubicado en el aeropuerto de Teruel.

La misión finalizada con éxito del Artemis II a la cara oculta de la Luna ha hecho al mundo mirar al espacio durante varias semanas. La NASA ha vuelto a poner de manifiesto la supremacía de la humanidad y las altas capacidades de la agencia americana para llegar a lugares que nunca se han explorado. El mayor ejemplo es la histórica foto de la Tierra desde la cara oculta de la Luna, que es el resumen de un viaje histórico que finalizó el pasado sábado en el océano Pacífico.

España en general y Teruel en particular también están en el foco de la industria aeroespacial, ya que esta ciudad acogerá el primer astropuerto de Europa. Este proyecto, en el que se han invertido 39 millones de euros, se inició el 11 de marzo de 2025 con la colocación de la primera prieda de una obra faraoinca que estará formada por un gran hangar y una nave de producción de dirigibles estratosféricos. Todo con el objetivo de que aeronaves realicen operaciones con la estratosfera, situada entre 10 y 50 kilómetros de altura.

Este astropuerto permitirá dotar al Aeropuerto de Teruel de capacidad para aeronaves de vuelos estratosféricos con dirigibles tipo HAPS que volarán a una altitud de 20.000 metros, «obteniendo las características de astropuerto para el lanzamiento, aterrizaje, control, fabricación y mantenimiento de naves espaciales», según informó el Ayuntamiento de Teruel en un comunicado publicado a través de su página web.

La única ciudad de Europa con astropuerto

El pasado 9 de abril, el Ayuntamiento de Teruel informó de la «cuenta atrás para que Teruel se convierta en la primera ciudad europea con astropuerto». Las obras, iniciadas en marzo de 2025, se extenderán durante 20 meses con una finalización prevista para finales de 2026.

«Se trata de una infraestructura pionera y única en Europa, catalogada como astropuerto o estratopuerto y que, gracias también a la implantación de PLD Space y sus ensayos de motores para cohetes, sitúa a Teruel como un punto de referencia en el sector aeroespacial de fabricación de alta tecnología, ya que en la actualidad no existe en Europa una nave con estas características técnicas para producción de dirigibles», informó el Ayuntamiento de Teruel.

¿Y cómo será el único astropuerto de Europa? Este espacio estará formado por un hangar y la nave de producción de dirigibles tipo HAPS que volarán a una altitud de 20.000 metros. El espacio total en el que se desarrollarán estas obras será de 2,66 hectáreas, que equivalen a cuatro campos de fútbol por extensión. El hangar y la nave tienen una forma rectangular con unas dimensiones en planta aproximadas de 376,20 x 70,80 metros. En frente del hangar, se ubicará la plataforma de salida de los dirigibles, que tendrá una dimensión de 300 x 220 metros, y también habrá 6,6 hectáreas más para maniobrar.

«Las obras van viento en popa y en plazo, como se puede comprobar. Todo hace prever que en el último trimestre de 2026 se podrá lanzar ya la licitación para que el complejo aeroespacial pueda estar operativo y en actividad en el primer trimestre de 2027», afirmó Octavio López, afirmó en su día el consejero de Fomento en funciones y presidente del Consorcio del Aeropuerto. Así que todo, si las obras van en plazo, a finales de 2026 verá la luz el primer astropuerto de Europa que estará situado en el aeropuerto de Teruel.