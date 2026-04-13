Nadie lo vio venir y en Teruel están como locos: así será el nuevo aeropuerto para naves espaciales

Teruel será la primera ciudad de Europa con un aeropuerto para naves espaciales. El pasado 11 de marzo se puso la primera piedra de una obra faraónica que situará esta ciudad de la provincia de Aragón en una de las ciudades más avanzadas de la Unión Europea y en un punto de referencia en el sector aeroespacial de fabricación de alta tecnología. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo aeropuerto para naves espaciales que estará situado en Teruel.

El Artemis II y su misión en la cara oculta de la Luna han vuelto a poner en solfa la fuerza del ser humano para alcanzar cotas que nunca antes se habían imaginado. Las imágenes de la Tierra desde un punto al que nunca había llegado el hombre tocaron el corazón de muchos españoles amantes de lo desconocido que están de enhorabuena: España tendrá el único aeropuerto para naves espaciales de Europa, que estará situado dentro de la comunidad autónoma de Aragón, concretamente en Teruel.

El inicio de las obras del nuevo astropuerto de Teruel ha llegado con una inusual actividad en esta zona de España y esto está motivado por la guerra de Irán. En las últimas semanas ha aumentado el tráfico de este aeropuerto por la llegada de varios aviones procedentes de aeropuertos del golfo Pérsico, como puede ser el de Doha. A fecha de la semana pasada, se contabilizaban 23 aviones de Qatar Airways en la zona amenazados por las bombas de los ayatolás.

«Lo importante es darse cuenta de que las aerolíneas y las empresas aeronáuticas más importantes del mundo han focalizado Teruel como lugar de estacionamiento y mantenimiento de aviones de referencia a nivel internacional», afirmó Octavio López, consejero de Fomento en funciones y presidente del Consorcio del Aeropuerto.

El nuevo aeropuerto de Teruel

«Cuenta atrás para que Teruel se convierta en la primera ciudad europea con astropuerto». Así informó el Ayuntamiento de Teruel sobre el estado de las obras que convertirán a la ciudad de Teruel en la primera ciudad de Europa con un astropuerto para naves espaciales. Esta megaconstrucción «permitirá dotar al Aeropuerto de Teruel de capacidad para aeronaves de vuelos estratosféricos con dirigibles tipo HAPS que volarán a una altitud de 20.000 metros, obteniendo las características de astropuerto para el lanzamiento, aterrizaje, control, fabricación y mantenimiento de naves espaciales».

El 11 de marzo de 2025 se colocó la primera piedra del hangar y nave de producción de dirigibles estratosféricos, que se extenderán durante 20 meses hasta su finalización prevista para finales de 2026. «Las obras van viento en popa y en plazo, como se puede comprobar. Todo hace prever que en el último trimestre de 2026 se podrá lanzar ya la licitación para que el complejo aeroespacial pueda estar operativo y en actividad en el primer trimestre de 2027», afirmó Octavio López.

Por lo que respecta a las dimensiones de este aeropuerto para naves espaciales, su hangar y la nave de producción de dirigibles serán de 2,66 hectáreas, lo equivalente a cuatro campos de fútbol. El hangar y la nave tienen una forma rectangular con unas dimensiones en planta aproximadas de 376,20 x 70,80 metros, en la que se incluyen en los laterales oficinas y demás talleres. Delante del hangar estará la plataforma para la salida de los dirigibles tipo HAPS que volarán a una altitud de 20.000 metros. Esta tendrá unas dimensiones de 300 x 220 metros y otras 6,6 hectáreas más.

«Se trata de una infraestructura pionera y única en Europa, catalogada como astropuerto o estratopuerto y que, gracias también a la implantación de PLD Space y sus ensayos de motores para cohetes, sitúa a Teruel como un punto de referencia en el sector aeroespacial de fabricación de alta tecnología, ya que en la actualidad no existe en Europa una nave con estas características técnicas para producción de dirigibles», informó el Ayuntamiento de Teruel en un comunicado publicado el pasado 9 de abril.