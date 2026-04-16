Rafa Sánchez (‘La Unión’) se abre en canal: «En el hospital me dijeron que llamara a mi camello»

Este miércoles 15 de abril, Ana Milán ha reunido en una nueva entrega de Ex. La vida después a cuatro figuras públicas que han atravesado problemas de conducta adictiva para conocer cómo es la vida después de ese punto de inflexión: el momento en el que decidieron salir de la adicción y reconstruir sus vidas. Todos han coincidido en un origen común, vinculado a lo lúdico y a la diversión, y en la necesidad de dar un paso especialmente difícil y valiente para romper con esa dinámica y afrontar un proceso de recuperación largo y exigente.

En una especie de terapia de grupo, el programa Ex. La vida después ha juntado a cuatro personalidades para hablar de sus procesos de adicción y de desintoxicación.

Pablo Ojeda: «Mi cabeza sigue siendo adicta»

Por su parte, el nutricionista Pablo Ojeda ha explicado hasta qué punto su adicción al juego condicionó su vida, llegando a plantearse seriamente vender un riñón.

Para empezar, Ojeda ha confesado. ·Yo fui adicto al juego, pero una adicción, por norma general, no es solo una adicción. Por norma general, eres poliadicto. Tienes ese descontrol generalizado. Yo jugaba, pero no había día que no jugara y que no bebiera». Además, el nutricionista ha confesado que venía, desde muy joven, de un trastorno de la conducta alimentaria.

«Mi cabeza sigue siendo adicta. La adicción no es solo el hábito de consumir», ha dicho Ojeda, además de confesar que: Lo que me ha traído la adicción es la libertad, porque pienso que, lo que me pasa ahora no son problemas», ha dicho el nutricionista.

Pensó en suicidarse y llegó a subirse a un balcón. No fue una idea pasajera, fue real. ExLaVidaDespués ✨

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Un sumiller alcohólico

El sumiller David Seijas ha reflexionado sobre el alcoholismo como un progresivo que te mata poco a poco hasta hacerte sentir que ya no eres dueño de tu propia vida.

El sumiller, por su parte; ha reconocido que sigue haciendo su trabajo a pesar de ser alcohólico. «Yo fui un sumiller alcohólico y cocainómano al que encima le pagan».

Rafa Sánchez: «Fui adicto a la heroína»

Rafa Sánchez, exvocalista de La Unión, recuerda su adicción a la heroína y

Ha confesado haber llegado al extremo de acudir a un hospital para pedir material con el que pincharse.

El cantante ha reconocido que: «Mi adicción fue la heroína y, a diferencia de otras adicciones, es que te da mono y, desde el principio, quise dejarlo. Los últimos años quise dejar, pero sin ayuda y era horrible».

El cantante ha confesado cómo fue la última vez que consumió:»Yo salí de la heroína por un accidente de moto que me dejó inmovilizado. Yo dije (al hospital) que tenía abstinencia y me dijeron que llamara a mi camello» Llamé a mi camello y él me trajo el papel de aluminio (para fumar heroína)».

«La solución está muy alejada de los fármacos», ha dicho el Rafa después de denunciar que «en España·» no se cuida lo suficiente la salud mental.

Andrea Levy: «Tuve una segunda oportunidad»

La política del PP Andrea Levy ha reconocido que durante mucho tiempo no fue consciente de que tenía un problema derivado del abuso de benzodiacepinas.

«Hay un día que es el día en el que, cuando te miras al espejo, el reflejo que ves no te gusta. Hay un día que dije que no pedía salir a la calle tomando tres pastillas para estar tranquila. Es una segunda oportunidad que tuve y que agradezco. Yo me he disculpado con mucha gente.», ha confesado la política.