Toñi Moreno ante Ana Milán: «Yo no quería ser lesbiana»

Este miércoles 8 de abril, una de las grandes protagonistas de Ex. La vida después ha sido Toñi Moreno, quien ha confesado cómo ha sido su vida tras salir del armario como homosexual. La presentadora ha recordado frente a Ana Milán el momento en el que, en un directo de Telecinco, la cantante Laura Pausini habló de su orientación. La ex presentadora de Mediaset se ha abierto en canal y ha hablado como nunca de su vida privada.

«·En mi entorno no soy discreta, de hecho soy bastante bocazas», ha reconocido Moreno. Ante esto, Ana Milán le ha dicho: «Siempre he pensado que si esta habla (por todo lo que supuestamente ha vivido, pero no ha dicho), cierra el Congreso de los Diputados». La invitada ha aclarado que: «Dicen que soy muy ligona y he tenido alguna relación que se ha sabido, pero soy muy antigua en mis relaciones».

«He salido con muchos chicos. Yo no quería ser lesbiana. Yo he tenido una educación muy católica». Este ha sido el primer gran titular de Toñi Moreno en Ex. La vida después.

Toñi ha reconocido que, de pequeña, quería ser monja «como todas las que han estudiado en un colegio católico». «Me maravilla que quisieras ser monja antes que lesbiana», le ha dicho Ana Milán, a lo que la ex presentadora de Hombres mujeres y viceversa ha dicho: «Fui la primera homófoba conmigo misma porque creía que era pecado. Yo quería ser una buena hija».

«Vengo de una familia muy humilde y sin dinero. Yo viví una infancia muy feliz, pero era un hogar muy tenso», ha confesado Moreno, aceptando que los problemas de su familia eran económicos.

«¿De dónde crees que es el origen de esa homofobia interna?!» ha preguntado Ana Milán, ante lo que la periodista ha contestado: «Creo que viene del colegio. Me cuesta mucho admitir el sexo solo para darme placer».

·A Laura Pausini le debo yo la vida», ha reconocido Moreno cuando ha recordado el momento en el que la cantante italiana la sacó del armario en directo. «Recuerdo cómo el mundo me daba vueltas. Todo el público estaba esperando que yo dijera que sí (que era lesbiana), y me quité 20 años de encima. Yo, antes de eso, no me daba un beso con una mujer en la calle. Mi principal enemiga he sido yo.».

«Yo me he visto a mí misma (como homosexual) cuando he tenido a mi hija. Quiero que ella crezca en la verdad. Es importante que la gente que tenemos cierta repercusión hablemos de esto», ha dicho Toñi Moreno.

«Yotuve novio cuatroo años y estuve muy enamorada. Todas las lesbianas de mi generación hemos tenido novio», ha confesado tambiénToñi Moreno,o además de añadir que tuvo una relación cuando estaba embarazada de suhija Lola,a pero que desde entonces no ha tenido pareja.