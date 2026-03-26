Juan José Ballesta tras ser denunciado falsamente por agresión sexual: ”Me sentí rechazado”

Juan José Ballesta, premio Goya por El Bola, fue el primer invitado de la segunda entrega de Ex. La vida después, el programa de entrevistas de Cuatro presentado por Ana Milán. El actor ha hablado de la fama, de la denuncia falsa por agresión sexual que ha padecido, de su relación con la industria y de cómo llegó a gastarse 120.000 euros en un día.

La denuncia falsa contra Juan José Ballesta

El 14 de octubre de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual. La Fiscalía justificó que apreciaba «dudas más que razonables» sobre el relato de la denunciante. Es por ello que el órgano judicial acordó el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.

La denuncia fue interpuesta en agosto del 2023 por una vecina de Parla. Se trataba de una mujer de 47 años que aseguraba que había sido víctima de sendas violaciones por parte del protagonista de El Bola y otro hombre.

Las consecuencias para Ballesta

El miércoles 25 de marzo se emitió en Cuatro la segunda entrega de Ex. La vida después, el espacio presentado por Ana Mián, en el que su primer invitado fue Juan José Ballesta. Cuando la actriz le preguntó sobre las consecuencias de la fama, el protagonista de películas como 7 vírgenes dijo: «Lo peor de la fama, por ejemplo, con las denuncias falsas que me han puesto. Estuve un año sin trabajar en el cine.»

Y aunque Ballesta reconoció que «siempre» se ha sentido «muy querido», pero que se «sintió rechazado por gente que me conoce de toda la vida y en muchos programas me dijeron que no porque no trabajamos con agresores sexuales».

Ballesta y el dinero

Ballesta viene de un entorno humilde y trabajador, pero admitió ante Ana Milán lo que había pasado con sus ingresos como actor: «Mis padres nunca tocaron todo lo que había ganado, pero cuando cumplí 18, me lo gasté todo en unos meses»

El actor confesó que por la película 7 vírgenes ganó 120.000 euros y que se lo gastó «en un día». «Me compré un coche y otro a mi madre», confesó, además de admitir que ha dado mucho dinero a cualquier amigo que lo necesita.