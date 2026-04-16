Hoy es jueves y ya muchos comienzan a pensar en el fin de semana, de modo que si tienes previsto coger el coche para alguna escapada, será bueno que tengas el depósito lleno y con ello, que sepas dónde te es más económico repostar. Pero ¿cuál es el precio de la gasolina hoy 16 de abril y cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid? gracias a los datos que podemos obtener mediante la herramienta de Geoportal del Ministerio de Transmisión Ecológica tenemos los precios actualizados a esta hora, tanto en la capital como en municipios cercanos.

En las últimas semanas, y debido entre otros factores, a la Guerra de Irán, muchos conductores no dejan de hacer consulta al respecto de cuál es el precio del combustible teniendo en cuenta que este no ha parado de subir hasta superar una media de 1,5 euros para la gasolina mientras que el diésel sigue por encima de los 1,6 euros. A pesar de ello, todavía hay lugares donde resulta algo más económico repostar de modo que si deseas saber donde encontrar la gasolina o el diésel más económicos te dejamos los datos actualizados a primera hora de hoy jueves.

Precio de la gasolina hoy 16 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si deseas ver cuáles son las gasolineras o estaciones de servicio más económicas en Madrid y para el día de hoy, estos son los resultados que ofrece el Geoportal Gasolineras, actualizados a primera hora en lo que respecta a la gasolina como al diésel. Así a priori podemos ver que algunos precios han bajado ligeramente aunque la media de gasolina todavía se mueve casi en torno a los 1,4 euros mientras que el diésel sigue bastante por encima a como estaba antes de que estallara el conflicto en Irán con precios que en muchos casos superan los 1,7 euros.

Gasolina 95

Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1,369 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,369 €/l

– Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,369 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, C/ Varsovia 2 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, C/ Varsovia 2 – 1,369 €/l Plenergy – Meco, Camino del Olivo 1 – 1,389 €/l

– Meco, Camino del Olivo 1 – 1,389 €/l Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,397 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,397 €/l Alcampo – Alcorcón, Av. Europa – 1,397 €/l

– Alcorcón, Av. Europa – 1,397 €/l Lavaplus – Alcorcón, Av. Europa 15 – 1,397 €/l

– Alcorcón, Av. Europa 15 – 1,397 €/l Gasolinera Torrejón – Torrejón, Av. Constitución 108 – 1,399 €/l

– Torrejón, Av. Constitución 108 – 1,399 €/l Ballenoil – Alcalá, M-300 km 26,9 – 1,399 €/l

– Alcalá, M-300 km 26,9 – 1,399 €/l Ballenoil – Torrejón, Av. Constitución 225 – 1,399 €/l

– Torrejón, Av. Constitución 225 – 1,399 €/l Ballenoil – Valdemoro, Av. Andalucía 7 – 1,399 €/l

– Valdemoro, Av. Andalucía 7 – 1,399 €/l Gasexpress – Torrejón, Av. Sol 50 – 1,399 €/l

– Torrejón, Av. Sol 50 – 1,399 €/l Ballenoil – Alcalá, Ctra. Daganzo km 5 – 1,399 €/l

– Alcalá, Ctra. Daganzo km 5 – 1,399 €/l Ballenoil – Rivas, Av. Pablo Iglesias 78 – 1,399 €/l

– Rivas, Av. Pablo Iglesias 78 – 1,399 €/l Plenergy – Torrejón, Av. Premios Nobel 1 – 1,399 €/l

– Torrejón, Av. Premios Nobel 1 – 1,399 €/l Ballenoil – Torrejón, C/ Charca de los Peces 2 – 1,399 €/l

– Torrejón, C/ Charca de los Peces 2 – 1,399 €/l Supeco – Alcalá, Polígono La Garena – 1,399 €/l

– Alcalá, Polígono La Garena – 1,399 €/l Petroprix – Alcalá, C/ Isaac Newton 155 – 1,399 €/l

– Alcalá, C/ Isaac Newton 155 – 1,399 €/l Store Fuel – Torrejón, C/ Solana 56 – 1,399 €/l

– Torrejón, C/ Solana 56 – 1,399 €/l Plenergy – Torrejón, Av. Constitución 1 – 1,399 €/l

– Torrejón, Av. Constitución 1 – 1,399 €/l Plenergy – Rivas, C/ Carretilla 36 – 1,399 €/l

– Rivas, C/ Carretilla 36 – 1,399 €/l Petroprix – Torrejón, Av. Constitución 287 – 1,399 €/l

– Torrejón, Av. Constitución 287 – 1,399 €/l Plenergy – Torrejón, Av. Constitución 249 – 1,399 €/l

– Torrejón, Av. Constitución 249 – 1,399 €/l Ballenoil – Valdemoro, Av. Morcilleras 1 – 1,399 €/l

– Valdemoro, Av. Morcilleras 1 – 1,399 €/l Ballenoil – Torrejón, C/ Circunvalación 64 – 1,399 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Torrejón, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,469 €/l

– Torrejón, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,469 €/l Alcampo – Madrid, C/ José Paulete – 1,469 €/l

– Madrid, C/ José Paulete – 1,469 €/l Alcampo – Alcobendas, Av. Olímpica 9 – 1,479 €/l

– Alcobendas, Av. Olímpica 9 – 1,479 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, La Dehesa – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, La Dehesa – 1,489 €/l Alcampo – Fuenlabrada, Loranca – 1,498 €/l

– Fuenlabrada, Loranca – 1,498 €/l Alcampo – Alcorcón, Av. Europa – 1,498 €/l

– Alcorcón, Av. Europa – 1,498 €/l BP Río Corvo 365 – Alcalá km 26 – 1,549 €/l

– Alcalá km 26 – 1,549 €/l Cepsa San Fernando 365 – San Fernando – 1,549 €/l

– San Fernando – 1,549 €/l Cepsa Mayorazgo – Madrid – 1,549 €/l

– Madrid – 1,549 €/l BP Puente Arce – Alcalá – 1,559 €/l

– Alcalá – 1,559 €/l Cepsa Las Arenas – Pinto – 1,559 €/l

– Pinto – 1,559 €/l Cepsa A4 Pinto – Pinto – 1,559 €/l

– Pinto – 1,559 €/l Galp – Navalcarnero – 1,579 €/l

– Navalcarnero – 1,579 €/l BP San Peter – Madrid A-3 km 11 – 1,579 €/l

– Madrid A-3 km 11 – 1,579 €/l BP Guadalcanal – Madrid – 1,579 €/l

– Madrid – 1,579 €/l Shell Atalayuela – Madrid – 1,579 €/l

– Madrid – 1,579 €/l BP Taraza – Leganés – 1,579 €/l

– Leganés – 1,579 €/l Cepsa La Gavia – Madrid – 1,579 €/l

– Madrid – 1,579 €/l Shell Ricardo Tormo – Butarque – 1,579 €/l

– Butarque – 1,579 €/l BP La Gavia – Madrid – 1,589 €/l

– Madrid – 1,589 €/l BP Nassica – Pinto – 1,589 €/l

– Pinto – 1,589 €/l Galp – Alcalá (Complutense) – 1,599 €/l

– Alcalá (Complutense) – 1,599 €/l BP Mayorazgo – Madrid – 1,599 €/l

– Madrid – 1,599 €/l Shell – Ciempozuelos – 1,599 €/l

– Ciempozuelos – 1,599 €/l E.Leclerc – Aranjuez – 1,599 €/l

Diésel

Alcampo – Alcalá de Henares – 1,654 €/l

– Alcalá de Henares – 1,654 €/l Alcampo – Torrejón Loeches – 1,669 €/l

– Torrejón Loeches – 1,669 €/l Ballenoil – Alcalá Varsovia – 1,669 €/l

– Alcalá Varsovia – 1,669 €/l Alcampo – Alcobendas – 1,689 €/l

– Alcobendas – 1,689 €/l Alcampo – Fuenlabrada – 1,691 €/l

– Fuenlabrada – 1,691 €/l Alcampo – Alcorcón – 1,691 €/l

– Alcorcón – 1,691 €/l Lavaplus – Alcorcón – 1,691 €/l

– Alcorcón – 1,691 €/l Alcampo – Madrid Paulete – 1,699 €/l

– Madrid Paulete – 1,699 €/l Ballenoil – Madrid M-607 km 13 – 1,705 €/l

– Madrid M-607 km 13 – 1,705 €/l Baratoil – Parla – 1,709 €/l

– Parla – 1,709 €/l Ballenoil – Tres Cantos – 1,729 €/l

– Tres Cantos – 1,729 €/l Plenergy – Tres Cantos – 1,729 €/l

– Tres Cantos – 1,729 €/l Ballenoil – Madrid C/ Sagitario – 1,744 €/l

– Madrid C/ Sagitario – 1,744 €/l Petroprix – Leganés Ricardo Tormo – 1,749 €/l

– Leganés Ricardo Tormo – 1,749 €/l Ballenoil – Butarque Ángel Nieto – 1,749 €/l

– Butarque Ángel Nieto – 1,749 €/l Confor Auto – Alcobendas – 1,757 €/l

– Alcobendas – 1,757 €/l Ballenoil – Getafe km 12 – 1,759 €/l

– Getafe km 12 – 1,759 €/l T9 – Fuenlabrada M-506 – 1,759 €/l

– Fuenlabrada M-506 – 1,759 €/l Plenergy – Alcorcón Polvoranca – 1,759 €/l

– Alcorcón Polvoranca – 1,759 €/l Plenergy – San Lorenzo del Escorial – 1,759 €/l

– San Lorenzo del Escorial – 1,759 €/l Ballenoil – Leganés Rey Pastor 16 – 1,759 €/l

– Leganés Rey Pastor 16 – 1,759 €/l Galp – Villalbilla – 1,759 €/l

– Villalbilla – 1,759 €/l Plenergy – El Escorial – 1,759 €/l

– El Escorial – 1,759 €/l Plenergy – Leganés Rey Pastor 3 – 1,759 €/l

– Leganés Rey Pastor 3 – 1,759 €/l Family Energy – Leganés Isaac Peral – 1,759 €/l

El mapa que te servirá para encontrar las gasolineras más baratas

Como ya hemos mencionado, el Geoportal de Gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica es el que nos muestra los precios actualizados todos los días, a través de los datos que reportan las gasolineras y estaciones de servicio. De este modo, si entras en dicho portal puedes ver como aparecen varias columnas a partir de las cuáles filtrar resultados, ya sea por provincia, en este caso Madrid, por municipios o también por el tipo de combustible. Una vez filtrado todo te aparece un listado como el que te hemos ofrecido, pero también puedes ver un mapa y con ello, detallar más tu búsqueda. Puedes ver un ejemplo a continuación: