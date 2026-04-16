Adiós a Skechers: Adidas tiene las zapatillas más versátiles, ligeras y cómodas para los adictos a salir a caminar

Salir a caminar se ha convertido en uno de los hábitos favoritos para desconectar, hacer ejercicio y mantenerse activo sin necesidad de grandes esfuerzos, y el calzado marca la diferencia. Aunque durante mucho tiempo Skechers ha sido una de las marcas más elegidas, ahora Adidas empieza a ganar terreno con un modelo que está dando mucho que hablar: las Cloudfoam Flex Rapidfit. Hablamos de unas zapatillas pensadas para el día a día, con un enfoque claro en la comodidad y la ligereza, dos aspectos clave para los que pasan horas caminando.

El primer punto que llama la atención es la sensación al ponérselas. Gracias a la tecnología Cloudfoam, la pisada resulta suave desde el primer momento, como si el pie se adaptara de forma natural al terreno. Esta amortiguación ayuda a reducir el impacto al caminar, algo que se agradece especialmente cuando se acumulan kilómetros o se pasa mucho tiempo de pie. Además, la plantilla con efecto memoria refuerza esa sensación agradable, haciendo que cada paso sea más cómodo que el anterior.

Otro detalle que está convenciendo a muchos usuarios es lo fáciles que son de poner. El sistema Rapidfit permite calzarlas sin tener que usar las manos, algo práctico para el ritmo del día a día. A esto se suman los cordones elásticos, que ajustan bien el pie sin necesidad de estar atándolos continuamente. Es un tipo de diseño pensado para aquellos buscan rapidez y comodidad sin complicaciones.

Las Adidas que arrasan para caminar

En cuanto al peso, cumplen con nota. Son zapatillas ligeras, pensadas para acompañar el movimiento natural del pie sin añadir carga extra. Esto se nota especialmente en caminatas largas, donde cualquier gramo de más puede acabar pasando factura. La suela flexible también ayuda a que la pisada sea más fluida, haciendo que caminar resulte más cómodo y menos pesado con el paso de las horas.

El tejido de malla en la parte superior permite que el pie respire mejor, evitando esa sensación de calor que suele aparecer tras un uso prolongado. Este detalle, aunque pueda parecer menor, es clave para mantener la comodidad a lo largo del día, sobre todo en épocas de temperaturas más altas. A nivel de diseño, siguen la línea habitual de Adidas y son limpias, modernas y fáciles de combinar con ropa deportiva o más casual. No buscan llamar demasiado la atención, pero sí encajar bien en distintos estilos, lo que hace que muchos las utilicen no solo para caminar, sino también para el día a día.

Otro aspecto a tener en cuenta es el precio. Dentro del catálogo de Adidas, se sitúan en una gama bastante accesible y cuestan 65 euros en la página web oficial de la marca, lo que las convierte en una opción interesante para los que quieren invertir en comodidad sin gastar demasiado. Esto, sumado a sus características, explica por qué cada vez más personas las están eligiendo frente a otras alternativas conocidas como Skechers, dominadora de este mercado en los últimos tiempos.