Colas en Skechers por las deportivas que recomiendan los podólogos a los hombres de +50 años: con plantilla con amortiguación

En los últimos días, las tiendas de Skechers están viviendo algo poco habitual: colas para hacerse con unas zapatillas que no destacan por su diseño rompedor, sino por algo mucho más sencillo, la calidad y la comodidad. El modelo en cuestión es el Bounder 2.0 Emerged y se ha convertido en uno de los más buscados, sobre todo entre hombres mayores de 50 años, después de que muchos especialistas en salud del pie hayan empezado a recomendar este tipo de calzado con buena amortiguación.

No es una tendencia pasajera, sino una respuesta clara a la necesidad de muchas personas de caminar más y hacerlo sin molestias. Estas zapatillas incorporan el sistema Slip-ins, que permite calzarlas sin agacharse ni usar las manos, algo que muchos usuarios valoran especialmente con el paso de los años. Además, cuentan con una parte superior de malla ligera que ayuda a que el pie vaya más fresco durante horas, evitando esa sensación de calor o presión que aparece con otros modelos más rígidos.

Pero si hay un punto clave es la plantilla. Este modelo incluye la tecnología Air-Cooled Memory Foam, una espuma acolchada que se adapta a la pisada y ofrece una sensación más suave al caminar. Este tipo de amortiguación es precisamente lo que más suelen recomendar los podólogos, sobre todo a partir de cierta edad, cuando empiezan a aparecer molestias en la planta del pie, rodillas o caderas. La idea es simple, se trata de reducir el impacto al andar y repartir mejor la presión en cada paso.

Las Skechers perfectas para los mayores de 50

Por eso no sorprende que cada vez más personas busquen este tipo de zapatillas. A partir de los 50 años, problemas como la fascitis plantar o la pérdida de amortiguación natural del pie son más frecuentes, y el calzado juega un papel importante. En esas, modelos como este encajan bien porque no prometen nada espectacular, pero sí algo que se nota desde el primer momento, que es caminar con más comodidad.

Otro detalle que está ayudando a que se vendan tan rápido es la simplicidad. No hay configuraciones complicadas ni ajustes raros. Tienen tres cosas claras: se ponen fácil, son ligeras y amortiguan bien. El sistema Slip-ins incluye un refuerzo en el talón que mantiene el pie en su sitio sin necesidad de cordones, lo que hace que todo sea más rápido al salir de casa. Y su precio es de 100 euros, cuando muchas zapatillas similares de otras marcas superan los 150 e incluso llegan a los 200€.

El fenómeno de estas Skechers deja claro que las prioridades están cambiando. Cada vez más gente busca calzado que cuide los pies y facilite el día a día, más allá de la estética o la marca. Y en ese sentido, las Skechers Bounder 2.0 Emerged ha dado justo en la clave, pues no intentan destacar por lo llamativo, sino por algo mucho más importante para muchos usuarios, que es poder caminar mejor sin complicarse y evitando lesiones propias de la edad o de caminar mucho.