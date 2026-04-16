Va a haber colas en Lidl a partir de hoy, 16 de abril, por el electrodoméstico que jubila la airfryer y sólo cuesta 11,99€

Hay productos que pasan desapercibidos en el catálogo de tiendas o supermercados como Lidl, pero que de repente empiezan a aparecer en cocinas reales, en cenas con amigos o en planes improvisados en casa. Y eso suele ocurrir cuando combinan algo muy concreto: precio bajo, utilidad clara y cero complicaciones. Justo lo que está pasando con este pequeño electrodoméstico de Lidl que ahora os presentamos y que desde hoy, 16 de abril, se puede encontrar por 11,99 euros.

Este nuevo electrodoméstico de Lidl no es una freidora de aire ni pretende serlo, pero sí está ocupando ese hueco de aparato práctico para cocinar rápido, sin ensuciar demasiado y sin encender toda la cocina. Se trata de la raclette compacta de SilverCrest, un modelo pensado para dos personas que, sin hacer ruido, se está colando en muchas casas como alternativa para cenas sencillas y planes de fin de semana.

Colas en Lidl por el electrodoméstico que jubila la airfryer

Lo primero que llama la atención de este nuevo electrodoméstico de Lidl es el tamaño. No es la típica raclette grande para grupos, sino un modelo compacto, pensado para dos personas. Y eso, lejos de ser una limitación, encaja bastante bien con el tipo de uso que se le está dando. Ocupa poco espacio, se guarda sin problema y no obliga a montar una cena grande para utilizarla. Puedes sacarla cualquier noche, preparar algo rápido y recoger en pocos minutos.

Funciona con una potencia de 350 W, suficiente para gratinar, cocinar verduras, carne o pescado sin complicaciones. No parece entonces que busque sustituir a otros electrodomésticos más completos, pero sí ofrecer una forma distinta de cocinar, más directa y sin líos.

Raclette y parrilla en un solo aparato

Uno de los puntos más interesantes es que combina dos formas de cocinar en un mismo aparato. Por un lado, las clásicas sartenes de raclette en la parte inferior, y por otro, una placa superior que sirve como parrilla. Las sartenes cuentan con revestimiento antiadherente de ILAG, lo que facilita bastante el uso y, sobre todo, la limpieza. No se pega la comida con facilidad y eso se agradece cuando no quieres complicarte demasiado.

Arriba, la placa de aluminio también es antiadherente y se puede retirar. Sirve para hacer carne, verduras o incluso algo tan simple como unas tostadas con queso fundido. Todo en el mismo espacio, sin tener que usar varias sartenes.

La opción de piedra caliente es otro punto a favor

Además de la placa de parrilla, incluye una piedra caliente extraíble. Esto añade otra forma de cocinar, más lenta pero también más uniforme. La piedra reparte mejor el calor, lo que viene bien para alimentos que necesitan un poco más de tiempo. Y también aporta ese toque de cocina más a la mesa, donde cada uno se prepara lo suyo. No es algo imprescindible, pero sí un añadido interesante por el precio que tiene el aparato.

Pensado para usarlo sin complicaciones

La raclette Silvercrest que encontramos en Lidl es además fácil de usar. Tiene un interruptor sencillo de encendido y apagado con luz indicadora, y poco más. Es un aparato pensado para usar sin pensar demasiado. Incluye dos sartenes y dos espátulas, que además se pueden meter en el lavavajillas. El cable tiene una longitud de un metro, suficiente para colocarlo en la mesa sin problema. Además, también incorpora pies antideslizantes, algo básico pero necesario para evitar sustos cuando se está usando sobre superficies lisas.

Medidas, materiales y lo que realmente importa

A nivel técnico, es un aparato bastante ligero. Con la placa de parrilla pesa unos 0,7 kilos, mientras que la piedra alcanza aproximadamente 1,5 kilos. Esto lo hace fácil de mover y guardar. Las dimensiones también acompañan: unos 29,5 cm de largo, menos de 20 cm de ancho y unos 10 cm de alto. Es decir, cabe prácticamente en cualquier rincón de la cocina. Está fabricado con acero inoxidable y plástico, materiales habituales en este tipo de electrodomésticos, sin grandes pretensiones pero suficientes para el uso diario.

Una alternativa sencilla para cenas rápidas

En definitiva aunque este no es un aparato que venga a sustituir a otros, ni pretende ser el centro de la cocina, lo cierto es que sí que encaja muy bien en un tipo de uso concreto y que son las cenas rápidas pero también, planes informales o incluso ese momento en el que no se sabe qué hacer de cena exactamente. Con este electrodoméstico de Lidl puedes preparar verduras, algo de carne o simplemente queso fundido con pan sin ensuciar media cocina. Y eso, al final, es lo que hace que guste tanto y que todo el mundo vaya a buscar su raclette.

Además por un precio de 11,99 euros, no es extraño que esté llamando la atención. No por ser revolucionario, sino porque cumple con algo básico y es que funciona, es fácil de usar y no complica la vida. Y a veces, con eso es más que suficiente.