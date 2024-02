Una chirigota de Cádiz se ríe del incendio de Valencia: «No tienen paciencia y han adelantado las Fallas»

Una chirigota del Carnaval de Cádiz se ha burlado del incendio del Campanar de Valencia, que ha dejado diez muertos y 15 personas heridas. En el vídeo que se ha viralizado en redes sociales se les escucha ironizar sobre que en la capital del Turia han adelantado las Fallas, haciendo referencia al siniestro del pasado jueves.

«El Carnaval de los repertorios no tiene gracia, hay ofendidos por cualquier pamplina, si reírnos es la mejor medicina. Se dicen cosas con las que mucha gente no está de acuerdo, por eso ahora yo saco un tema que me da juego, muchos por la fiesta no tienen paciencia y han adelantado las Fallas en Valencia», se les escucha cantar.

Tras escuchar esta última estrofa, algunos de los presentes se ríen, se llevan las manos a la cabeza y exclaman: «Hostia». Seguido de esto, se escuchan varios aplausos.

Esta chirigota hace referencia al incendio que el pasado jueves, 22 de febrero, arrasó un edificio al completo en el barrio del Campanar de Valencia. En el siniestro, murieron diez personas y resultaron heridas otras 15. Entre los fallecidos, se encuentran una pareja joven y sus hijos de 2 años y 15 días, un matrimonio de ancianos, una profesora de Filosofía, una chica joven y dos mujeres jubiladas.

El vídeo se ha hecho viral y ya se leen decenas de comentarios que carga contra la dureza de la letra. «Les desearía una vida miserable, pero ya la tienen»; «aparte de inmoral, está mal ejecutado y la gracia es la más simplona del mundo»; «15 días tenía un bebé fallecido en el incendio, camuflar ser una persona despreciable con el Carnaval…», son algunos de los comentarios que han escrito los internautas.

La gentuza que canta se califica sola… pero los que les ríen la supuesta gracia es para darles de comer a parte. Luego serán los que llenan este estercolero de tuits indignados por el perro del ébola y mierdas así https://t.co/v0EAIVlamg — Sento (@Sento_L_A) February 26, 2024

No sé quién necesita más ayuda, si los que cantan o los que les ríen la gracia. Karma. — 𝗖𝗶𝗯𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲 (@ciberchenet) February 26, 2024

Esto no es humor negro, es estar podrido por dentro. Muchas medicinas. — Ivica Mornar 🇭🇷 (@mornar_ivica) February 26, 2024

Cabe recordar que este trágico suceso tuvo lugar el pasado jueves en torno a a las 18:00 horas. El incendio comenzó en un piso de la séptima planta y en prácticamente 40 minutos las llamas se extendieron por todo el bloque. Algunos vecinos pudieron escapar, pero otros quedaron atrapados, es el caso de las diez víctimas mortales o de un padre y su hija que estuvieron dos horas atrapados en el balcón hasta que fueron rescatados por los Bomberos.

Precisamente, este lunes la Policía Científica ha accedido al edificio para realizar la primera inspección del lugar en el que se desató el incendio, el piso 86. Su inquilino ha asegurado que se encontraba de viaje por motivos laborales y todo apunta a que el fuego se produjo por un cortocircuito.