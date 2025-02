La chirigota de Cádiz que humilla a Sánchez: «Se te recordará como el cabrón que traicionó a toda España»

El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz ha vuelto a despertar la polémica con una chirigota que ha retratado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que han calificado de «perro sin honor».

El cántico que ha humillado al jefe del Ejecutivo nacional y que ha sido representado por El corazón de Cádiz, la comparsa de los hermanos Pastrana, Rafael y Marcos, repasa los puntos que causan descontento entre la población como la ley del sólo si es sí, el problema de la vivienda entre la juventud o la gestión de la DANA en Valencia.

«Yo sé qué quieres que esta Patria te haga un hueco en su memoria. Que tu Gobierno y tus hazañas queden para la historia. Te lo aseguro, Presidente, tu legado siempre se recordará, si crees que no pregúntale a la juventud, que se envenena que vive en casa de sus padres sin opción a una vivienda. Y las mujeres cómo te van a olvidar, si hay violadores rebajando su condena. Ya verás que te recuerda nuestra clase proletaria la que han visto que eres títere de las inmobiliarias y te pliegas al deseo de la multinacional y de los bancos. Ya verás que no te olvida la gente de izquierda porque contigo está resucitando Franco. Todos, recordaremos tus valores y tu indecencia porque los vivos y los muertos de Valencia te importan menos que tu guerra con Feijóo», cantan para acto seguido, y como cierre del pasodoble, lanzar una advertencia sobre como será realmente recordado por toda España: «Ay, presidente, no te preocupes que aquí nadie va a olvidarse de tus hazañas, porque se recordará con el corazón y las entrañas como un perro sin honor y el cabrón que traicionó a toda España».

Cabe decir que esta actuación tuvo lugar con motivo de la segunda sesión de los cuartos de final celebrado este sábado. En esta fase participaron 52 agrupaciones, contando con 10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y 2 cuartetos y todos ellos deben actuar durante estos días hasta el 20 de febrero, buscando un pase a la ansiada semifinal. La calidad de los repertorios y el nivel de interpretación crecen con cada función, haciendo que esta fase sea una de las más vibrantes y esperadas del certamen. Todo esto se puede vivir en el Teatro Falla, que es el epicentro indiscutible del Carnaval de Cádiz y que este sábado ha recibido de nuevo a una afición entregada que disfruta de cada actuación. En cada sesión de cuartos de final, podemos ver a siete agrupaciones en el escenario, todas ellas con la mirada puesta en la siguiente fase que se celebrará entre el 23 y el 26 de febrero y llegar así a la final del 28 de febrero.