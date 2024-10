Chaves reaparece para arropar a Espadas en plena guerra interna y alabar al PSOE: «Me siento orgulloso»

El ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves reapareció este lunes en la presentación de un libro en Jaén para sacar pecho de la labor histórica del PSOE y mediar en la guerra interna que sacude la federación socialista andaluza, que alberga cada vez más voces críticas que buscan mover la silla a Juan Espadas de cara al próximo congreso regional.

Tres meses después de que el Tribunal Constitucional (TC) borrara el caso ERE, Chaves ha eludido hablar sobre los nuevos casos de corrupción que sobrevuelan Ferraz y ha preferido mirar atrás: «Pertenezco a una generación en la que me siento orgulloso de la labor que hicimos durante la transición democrática y de la labor que hizo el PSOE. Ya han pasado 40 años, los tiempos han cambiado, la realidad ha cambiado, hay una nueva generación en el partido que tiene sus ideas de cómo hay que hacer la política y las cosas que hay que hacer, y eso merece respeto. Yo no digo que esta generación sea ni mejor ni peor que la mía, lo que digo es que es distinta. La mía cumplió un papel y la actual está haciendo lo que ellos consideran que tienen que hacer para mejorar España», ha afirmado el socialista en la presentación del libro Reforma, Revolución, Represión, segundo volumen de la trilogía de la historia del PSOE de Jaén.

Sobre la guerra interna que afecta al PSOE andaluz y las voces que piden cambios al frente del partido, Chaves ha optado por arropar a un Espadas que, recordemos, no firmó la petición de indulto a Chaves y Griñán, pero tardó sólo 48 horas en volver a llamarle «presidente» una vez el TC anuló los ERE. «Veremos en los próximos congresos si hay mucha o poca gente que pide renovación. Los congresos están para hacer planteamientos, el partido es un partido plural, diverso, pero en principio Juan Espadas es secretario general y, lógicamente, él también quiere ser el candidato a las elecciones», ha apuntado, haciendo hincapié en que Espadas «es el presente» del PSOE-A.

Por otro lado, Chaves ha escurrido el bulto sobre las palabras de Susana Díaz, que la semana pasada acusó a José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE salpicado ahora por el caso Koldo, de «tirarse 15 días en un hotel» para ayudar a Espadas a ganar las primarias del PSOE-A en 2021. «No merece la pena entrar en esas cuestiones», ha señalado al respecto.

El ex presidente de la Junta sí que ha valorado el último barómetro del Centra, que pronostica una nueva mayoría del PP de Juanma Moreno en las próximas elecciones andaluzas. A pesar de que las encuestas apuntan una diferencia de casi 15 puntos entre populares y socialistas, Chaves vaticina un futuro oscuro para Moreno: «Los políticos sabemos cuándo empiezan a aparecer nubarrones negros sobre la gestión de un Gobierno. Yo estaría más atento que a lo que vaya a pasar en las elecciones, a lo cualitativo que dice la encuesta, que ya empieza a decir que no está muy de acuerdo con la situación política de Andalucía. Y eso son nubarrones sobre los que un dirigente de un Gobierno no se debería sentir muy tranquilo. Yo no me sentiría muy satisfecho si estuviera gobernando la Junta de Andalucía».

Preguntado por Felipe González, muy crítico con Pedro Sánchez y con la deriva actual del PSOE, Chaves, que se ha autodenominado como un político «de la vieja guardia», ha preferido ser más tibio: «Ya he dicho que me siento orgulloso de la labor que hizo el PSOE en la transición democrática, con la gestión de Felipe González. Fui ministro de Trabajo y Seguridad Social con él, por tanto, me siento también partícipe de la gestión de su Gobierno, pero también me siento identificado con las políticas que está haciendo ahora el partido y el Gobierno».