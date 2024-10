Espadas recupera a Chaves y Griñán para el Congreso del PSOE en Sevilla: «Por nuestra parte, encantados»

Tras el borrado de los ERE dictado por el Tribunal Constitucional, el PSOE de Andalucía intenta pasar página lo más rápido posible de lo que el propio Griñán definió como «un gran fraude». El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, se ha mostrado «encantado» este miércoles de que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán acudan al 41º Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en Sevilla del 29 de noviembre a 1 de diciembre.

Si bien ha considerado «prematuro» hablar sobre las personas a las que se invitará al cónclave, posteriormente ha dejado la puerta totalmente abierta a ambos: «Lógicamente, en su momento se invitará, como siempre se ha hecho, a aquellas personas que tienen o han tenido responsabilidades. Si lo consideran oportuno estar, lógicamente, por nuestra parte encantados».

Ya en julio, Espadas aprovechó una reunión del Comité Director del PSOE andaluz para recuperar a los dos históricos socialistas, apartados de la vida pública y del partido tras su imputación por el Supremo por la corrupción de los ERE: Chaves y Griñán son «bienvenidos» y «tienen los brazos abiertos para volver al PSOE cuando quieran», dijo entonces. Chaves, al que Espadas llamó «presidente», fue recibido por la plana mayor del PSOE andaluz en la sede regional del partido, en la calle San Vicente de Sevilla, sólo 48 horas después de que los magistrados del Constitucional afines al PSOE le libraran de la condena por prevaricación.

La no invitación a Felipe González

Cuestionado por las palabras de Felipe González, que este martes noche reconoció en una entrevista con TVE que no había sido invitado al próximo Congreso Federal del PSOE, que además tendrá lugar en su ciudad natal, Espadas ha lanzado balones fuera: «No escuché esa declaración. Sí me consta que aún no se ha cursado invitación a nadie y que no hemos comenzado ese proceso», ha señalado en declaciones a los medios de comunicación en Sevilla. El ex presidente del Gobierno dijo que si no lo invitan no se sentiría agraviado, porque asume que «probablemente» estén «hartos» de él.

Además, preguntado por las críticas del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis García Tudanca, hacia las intromisiones de la Secretaría de Organización del PSOE en la vida orgánica de cada territorio, con Andalucía como una de las federaciones afectadas, Espadas ha evitado pronunciarse al respecto: «Las declaraciones del señor Tudanca sólo las puede aclarar él. No voy a hacer una segunda relectura de su interpretación».

Por otra parte, el también portavoz del PSOE en el Senado ha insistido en dar por «zanjado» el asunto relativo a la decisión del partido de suspender el proceso de primarias que había convocado Tudanca, para renovar su liderazgo antes del Congreso Federal.