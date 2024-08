Chaves ya actúa como líder del PSOE de Andalucía: «Sánchez actúa con valentía por España»

Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el Caso ERE, ya ejerce como un líder en el PSOE andaluz (PSOE-A). En San Roque (Cádiz), Chaves ha agradecido a Pedro Sánchez que esté tomando «decisiones valientes» para «resolver problemas seculares» de España. Cabe recordar, en este sentido, que pese a que el Tribunal Constitucional anuló la condena de Chaves, la Audiencia de Sevilla todavía tiene que dictar una nueva sentencia.

El PSOE de San Roque (Cádiz) ha homenajeado este martes al ex presidente de la Junta de Andalucía y ex presidente del PSOE, Manuel Chaves, en la tradicional cena de preferia. El ex dirigente ha pedido a toda la militancia socialista «confianza» en la dirección del PSOE, el Gobierno y el presidente Pedro Sánchez, a quien ha agradecido que «está tomando decisiones valientes para resolver problemas seculares» de España.

Ante más de 150 militantes y simpatizantes socialistas, Chaves ha agradecido «el apoyo y respaldo» que ha tenido «en estos últimos años» por parte de la militancia socialista y en especial de la agrupación del PSOE de San Roque, municipio que «visita con asiduidad por motivos familiares», según ha recogido el PSOE de esta localidad en una nota.

Por su parte, el secretario general de los socialistas gaditanos, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha mostrado «convencido» de que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, que «desmontan la gran cacería del PP en el caso de los ERE» y que han anulado las condenas a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros altos cargos de la Junta de Andalucía por vulneración de sus derechos constitucionales, suponen «un punto de inflexión» para que el PSOE-A gane las próximas elecciones autonómicas, que, de agotarse la legislatura, serían en 2026.

Ruiz Boix ha agradecido que «un año más» el ex presidente de la Junta haya participado en esta cena de convivencia de la agrupación socialista, haciendo además un balance positivo del primer año de este nuevo mandato municipal tras la mayoría absoluta que consiguió en las elecciones de mayo de 2023.

A este respecto, Manuel Chaves ha elogiado «la fortaleza electoral» del PSOE en San Roque y ha recordado que «la gran fuerza del Partido Socialista reside en los municipios y en sus agrupaciones locales, imprescindibles para poder ganar elecciones tanto a nivel autonómico como nacional».