Marta Sánchez, la joven universitaria elegida por Teresa Rodríguez como cabeza de lista por Córdoba de Adelante Andalucía para las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, ha respondido al artículo publicado por OKDIARIO en el que se recogen diversos mensajes difundidos en sus redes sociales, tales como «Pedro Sánchez te como la polla de verdad te lo digo».

En un vídeo publicado este jueves, Sánchez quita peso a los mensajes y afirma que «nadie nace sabiendo». En sus redes añade también que es «lesbiana» y que no le da «mucha importancia» al artículo. En relación al tuit en el que señala que «si somos lo que comemos tú eres la polla, chavala», la cordobesa reconoce que «no es elegante».

«Ya fuera pegos… hay una cosa muy seria sobre ese artículo. Es cierto que la broma de 2013 está manida y no es elegante, pero no existe práctica sexual no válida si hay consentimiento por ambas partes. El sexo oral siempre ha tenido una etiqueta de sumisión que no debe seguir. Lo machista, precisamente, es decir que hablar (aunque sea de forma no acertada) del sexo oral masculino es machista. Volvemos a lo mismo: un hombre que practica sexo oral es un máquina. Una mujer que lo hace, vete a saber. Eso es lo machista. Y esa visión es la de OKDIARIO», defiende Sánchez.

Cabe mencionar que este periódico no ha hecho énfasis en los mensajes publicados cuando Marta Sánchez era menor de edad, si bien el relativo a practicar una felación al actual presidente del Gobierno se efectuaron hace apenas tres años, cuando Pedro Sánchez agradeció su apoyo a Unidas Podemos.

La joven elegida por Teresa Rodríguez para liderar las listas de Adelante Andalucía en Córdoba también ha criticado a la expresidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, a la que define como «el cáncer de Andalucía». El pasado febrero cargó también contra el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, al que tachó de «payaso».

Adelante Andalucía ha elegido a Sánchez «por consenso» y para contar en Córdoba «con una apuesta fresca y joven que ilusione y movilice a la izquierda andaluza frente al auge de la extrema derecha en nuestras instituciones y nuestra sociedad». La joven pertenece a la dirección nacional de Adelante Andalucía y ya fue nombrada secretaria nacional de Feminismo y Diversidad en Izquierda Andalucista, una de las organizaciones que conforman el partido liderado por Teresa Rodríguez.