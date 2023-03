Bronca Podemos-PSOE en Cádiz en la lectura del manifiesto del 8M: «¡Queréis rebajar penas a violadores!»

La división entre Podemos y PSOE es cada vez más evidente. La portavoz de Podemos en la provincia de Cádiz y concejal podemita en Puerto Real (Cádiz), Ascensión Ruiz, leía el manifiesto del Día de la Mujer en el municipio cuando la alcaldesa, la socialista Elena Amaya, se puso detrás de ella para comenzar a negar con el dedo y espetar que «lo que quiere es rebajar las penas a los violadores».

La fuerte discusión comienza cuando la concejal podemita esgrime que «quieren que tengamos que tener que enseñar un moratón para probar que te has resistido a una violación». En ese instante, la alcaldesa socialista se pone detrás y comienza a gesticular con el dedo, negando.

«Yo lo único que pido es respeto hacia mi derecho a la libertad de expresión y me veo un poco coaccionada con gestos o, en fin, no sé… Las personas que hacen esas cosas dejan mucho que desear y no hacen ningún bien al feminismo», espeta la podemita, que escucha cómo la socialista le recuerda que «no hemos venido a hacer política. Es 8M».

«Es 8M, es el momento de hacer política. Las feministas tenemos que hacer política. En los Plenos hace igual. Nos silencian, nos callan. Pueden ver cualquier pleno y ver el trato que sufrimos las que estamos en la oposición», responde la concejal de Podemos. «Reducir las penas a los violadores. Eso es lo que queréis. ¡Reducir las penas a los violadores, a los maltratadores y a los asesinos!», exclama visiblemente enfadada la alcaldesa socialista del municipio.

Un fuerte enfrentamiento que hace más visible aún la fractura existente entre podemitas y socialistas. Una brecha que se ha abierto aún más si cabe desde la Ley Montero que, recuerden, ha permitido ya rebajas de condena a más de 730 violadores y agresores sexuales.