Basque by Eneko Atxa presenta sus nuevos menús para dar la bienvenida a la primavera en Sevilla

Para recibir la primavera el chef Eneko Atxa –galardonado con 5 estrellas Michelin– ha preparado una propuesta especial para el restaurante BASQUE by Eneko Atxa. Este espacio, situado en el Radisson Collection Hotel, Magdalena Plaza Sevilla, busca con esta propuesta ser un lugar de referencia para los sevillanos, dando la bienvenida tanto a los propios clientes del hotel como al público local y a turistas no alojados en el mismo.

Los menús siguen la estela de la carta de BASQUE, basada en recetas tradicionales vascas, pero con matices de productos locales en la que la parrilla es una pieza clave. Además, en este concepto de Eneko Atxa se puede disfrutar de la creatividad gastronómica del chef vasco a un precio más accesible.

El primer menú –Labur– comienza con cinco entrantes: Brioche casero y mantequilla de perejil, Tartaleta de atún y caviar, Txangurro frío, Guiness del bosque, y Pescado del día y jugo de pimientos asados a la llama. Continúa con Cola de toro guisada y deshuesada, gnoquis de idiazábal y trufa, como principal, y termina con Goxua y helado de caramelo como postre. Tiene un precio de 59 euros.

Por su parte el segundo menú –Luze– se inicia con ocho entrantes: Brioche casero y mantequilla de perejil, Talo de tomate, Tartaleta de atún y caviar, Macarrón de antxoa, Txangurro frío, Guinness del Bosque, ‘Pescaíto’ frito a la Bilbaína y Yema de huevo de caserío sobre estofado de Trigo. Continúa con Presa ahumada con puré de patatas, como principal, y Torrija y helado de leche merengada como postre. Tiene un precio de 79 euros.

Con ambos menús, que se servirán siempre a mesa completa, se ofrecen dos maridajes. El primero –Itálica– copa de AT Roca Cava, copa de Uxiar Txakoli, copa de Acontia Ribera del Duero y mini gin tonic Seagram ́s; con un precio de 20 euros. El segundo –Sevilla– incluye copa de Deutz Champange, copa de G22 Txakoli , copa de Pago de Florentino y mini gin tonic Hendrick ́s, con un precio de 35 euros.

Sobre Radisson

Radisson Hotel Group es uno de los grupos hoteleros más grandes del mundo con nueve marcas hoteleras y más de 1700 hoteles en funcionamiento y en desarrollo en 120 países. La filosofía general del grupo es Every Moment Matters con el sello Yes I Can! en su servicio.

La cartera de Radisson Hotel Group incluye Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson y Prizeotel reunidos bajo una marca paraguas comercial, Radisson Hotels.

Radisson Rewards es su programa internacional de fidelización que ofrece formas únicas y personalizadas de crear momentos para recordar con sus huéspedes. Radisson Rewards ofrece una experiencia excepcional para los huéspedes, organizadores de eventos y agencias de viajes en más de 640 hoteles en Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico.

Radisson Meetings ofrece soluciones personalizadas para cualquier evento o reunión, ofreciendo a los huéspedes todos los esfuerzos para cubrir sus necesidades. Radisson Meetings se basa en tres sólidos compromisos: Personal, Profesional y Memorable, al mismo tiempo que cumple con los conceptos básicos de sostenibilidad y es 100% neutral en carbono.