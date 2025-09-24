Andalucía logra un superávit comercial de 890 millones frente a los 29.000 millones de déficit de España

Andalucía vendió al exterior 24.544 millones de euros entre enero y julio de 2025 y cerró el periodo con un superávit comercial de 891 millones. En los siete primeros meses del año España acumuló un déficit de 29.122 millones. También presentaron saldo negativo Cataluña y Madrid, las otras dos comunidades más exportadoras del país.

Andalucía se mantiene como tercera comunidad exportadora con el 10,6% del total nacional y una tasa de cobertura del 104%, 15 puntos por encima de la media nacional (89%). Las importaciones andaluzas bajaron a 23.653 millones (-3,1%). El valor exportado cae un 0,6% por el abaratamiento de los combustibles, pero las ventas no energéticas marcan récord: 21.386 millones (+3,3%), el mejor registro de la serie histórica que arranca en 1995.

China destaca como el mercado que más crece del top 10 de destinos de las exportaciones andaluzas, con un aumento del 22,9% hasta los 946 millones.

En cuanto al origen de las ventas, seis de las ocho provincias andaluzas aumentaron sus exportaciones, cinco de ellas alcanzaron récord histórico y otras cinco registraron saldo comercial positivo.

Productos

Aceite de oliva : producto estrella de Andalucía con 2.343 millones (9,5% del total), aunque su valor interanual se ha reducido un 16,6% por la bajada de precios tras la última gran cosecha. La cantidad exportada se incrementó un 48% hasta las 536.000 toneladas, cifra que refuerza el liderazgo mundial andaluz con respecto a sus competidores nacionales e internacionales.

: producto estrella de Andalucía con 2.343 millones (9,5% del total), aunque su valor interanual se ha reducido un 16,6% por la bajada de precios tras la última gran cosecha. La cantidad exportada se incrementó un 48% hasta las 536.000 toneladas, cifra que refuerza el liderazgo mundial andaluz con respecto a sus competidores nacionales e internacionales. Hortalizas : segundo capítulo en ventas con récord exportador y alza del 6,8% hasta los 2.805 millones.

: segundo capítulo en ventas con récord exportador y alza del 6,8% hasta los 2.805 millones. Combustibles y aceites minerales : 2.774 millones y caída del 24,8% por la bajada internacional del precio del petróleo.

: 2.774 millones y caída del 24,8% por la bajada internacional del precio del petróleo. Frutas : crecimiento del 14,1% hasta los 2.563 millones. Cuarto del ranking.

: crecimiento del 14,1% hasta los 2.563 millones. Cuarto del ranking. Cobre y sus manufacturas : récord de 1.304 millones (+14,4% sobre enero-julio de 2024). Quinto de la lista.

: récord de 1.304 millones (+14,4% sobre enero-julio de 2024). Quinto de la lista. Material eléctrico : 979 millones y leve descenso (-1,3% interanual). Sexto del ranking.

: 979 millones y leve descenso (-1,3% interanual). Sexto del ranking. Minería : con un +24% es la segunda mayor subida del top 10. Séptimo puesto con 961 millones (3,8% del total).

: con un +24% es la segunda mayor subida del top 10. Séptimo puesto con 961 millones (3,8% del total). Aeronáutico, vehículos espaciales y sus partes : 941 millones (-46%), octava posición.

: 941 millones (-46%), octava posición. Fundición de hierro y acero : la mayor alza del top 10 (+60%). Con 552 millones se sitúa en el noveno lugar en ventas.

: la mayor alza del top 10 (+60%). Con 552 millones se sitúa en el noveno lugar en ventas. Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos: cierra el ranking con un crecimiento del 8,1% hasta los 527 millones.

Mercados

Alemania lidera el mercado mundial de Andalucía con 2.759 millones (-9,3% interanual).

lidera el mercado mundial de Andalucía con 2.759 millones (-9,3% interanual). Portugal: 2.299 millones y +10,4% , segundo mercado que más crece.

2.299 millones y , segundo mercado que más crece. Francia , tercer país de destino con 2.221 millones (-22,2%).

, tercer país de destino con 2.221 millones (-22,2%). Italia , cuarto, con 2.145 millones (-1,2%).

, cuarto, con 2.145 millones (-1,2%). Estados Unidos , quinto en el ranking y primer país no europeo con 1.552 millones (-20,1%).

, quinto en el ranking y primer país no europeo con 1.552 millones (-20,1%). Reino Unido , sexta posición con 1.376 millones (-4,1%).

, sexta posición con 1.376 millones (-4,1%). Países Bajos , 1.144 millones y tercer mayor crecimiento ( +3,7% ).

, 1.144 millones y tercer mayor crecimiento ( ). Marruecos , octavo país de destino y segundo no europeo con 1.074 millones (-8,3%).

, octavo país de destino y segundo no europeo con 1.074 millones (-8,3%). China , noveno con 946 millones ( +22,9% ), el mayor crecimiento de la lista.

, noveno con 946 millones ( ), el mayor crecimiento de la lista. Bélgica cierra el top 10 con 607 millones (-28,7%).

Provincias

Sevilla lidera con 5.197 millones (-15,3%) y superávit comercial de 1.354 millones.

lidera con 5.197 millones (-15,3%) y superávit comercial de 1.354 millones. Cádiz , segunda exportadora con 4.994 millones y la provincia que más crece (+13,4%). Marca un nuevo récord.

, segunda exportadora con 4.994 millones y la provincia que más crece (+13,4%). Marca un nuevo récord. Huelva , tercera: 4.467 millones y caída del 7,8% por el tirón a la baja del capítulo energético.

, tercera: 4.467 millones y caída del 7,8% por el tirón a la baja del capítulo energético. Almería , cuarta en la lista: 3.774 millones y un +8,5% en ventas. Superávit comercial y récord histórico.

, cuarta en la lista: 3.774 millones y un +8,5% en ventas. Superávit comercial y récord histórico. Córdoba , quinta con 2.154 millones y alza del 9,2%, la segunda provincia andaluza que más crece. Registra récord y superávit.

, quinta con 2.154 millones y alza del 9,2%, la segunda provincia andaluza que más crece. Registra récord y superávit. Málaga , sexta: 1.980 millones (+3,3%). Marca también máximos históricos.

, sexta: 1.980 millones (+3,3%). Marca también máximos históricos. Granada , séptima del ranking: 1.100 millones (+2,5%), récord en este periodo y superávit.

, séptima del ranking: 1.100 millones (+2,5%), récord en este periodo y superávit. Jaén cierra la lista con 878 millones (+2%) y superávit.

Los datos derivan de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza (Andalucía Trade).