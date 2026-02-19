Andalucía y un año exportador histórico: supera a Madrid y Barcelona con 572 millones de superávit

Andalucía cerró 2025 con 40.433 millones de euros en exportaciones y un superávit comercial de 572 millones, el segundo mejor dato de su historia desde 1995. Ese resultado sitúa a la comunidad como tercera en ventas al exterior en España y como la única del pódium exportador con balanza positiva, frente al déficit de Cataluña y Madrid.

El Gobierno andaluz atribuye el balance al buen funcionamiento del sector exterior en un año «tan complejo» para el comercio internacional como 2025, sólo superado por el impulso registrado en 2022 tras la salida de la pandemia. Las exportaciones crecieron un 0,65% y el avance alcanzó a siete de las ocho provincias, con cinco de ellas (Almería, Córdoba, Málaga, Granada y Jaén) en récord histórico desde que hay datos homologables.

En paralelo, las importaciones realizadas desde Andalucía se situaron en 39.861 millones de euros, un 3,5% menos, lo que al restarse de las exportaciones arroja el superávit comercial de 572 millones. La Junta contrapone este dato con el saldo comercial negativo de España en su conjunto, de 57.055 millones, tras exportar 387.092 millones (+0,68%) e importar 444.146 millones (+4,6%).

Récord en exportaciones

El Ejecutivo andaluz destaca además que el buen comportamiento se refuerza si se analiza sólo el comercio no energético. En ese caso, las exportaciones andaluzas alcanzaron los 34.911 millones en 2025, récord absoluto desde 1995, con un crecimiento del 3,7% sobre 2024. Las importaciones no energéticas serían 25.561 millones (+4,7%) y el superávit comercial no energético se sitúa en 9.351 millones, con una tasa de cobertura del 136,6%, frente al déficit no energético de España (28.371 millones) y una cobertura del 92,7%.

En la cesta exportadora, la Junta subraya una mayor diversificación, con subidas industriales destacadas. Los mayores crecimientos se dieron en minerales metalíferos, escorias y cenizas (+35%, 1.821 millones); fundición, hierro y acero (+26,6%, 883 millones); y cobre y sus manufacturas (+23,3%). También crecieron máquinas y artefactos mecánicos (+10,4%, 936 millones) y material eléctrico (+7,3%, récord de 1.743 millones). En el lado contrario, combustibles y aceites minerales bajó un 19,4% por el descenso del precio del petróleo, aunque se mantiene como primer capítulo en ventas con 4.745 millones (11,7% del total).

El aceite de oliva volvió a ser el producto más vendido en 2025, con 3.690 millones (9,1% del total), y Andalucía reforzó su posición como primera exportadora mundial, concentrando el 72% de las ventas de toda España. El volumen subió un 38% respecto a 2024, hasta 859 mil toneladas, pero el valor se redujo un 19,2% interanual por la bajada del precio de venta tras la elevada producción de la última cosecha. Este producto se integra en el capítulo de grasas y aceites de origen animal o vegetal, que suma 4.617 millones exportados.

Por destinos, la Junta resalta que Asia fue el continente donde más crecieron las exportaciones andaluzas (+14,1%), hasta 4.150 millones, el 10,3% del total, a 0,6 puntos de alcanzar a América como segundo destino continental. China fue el país que más creció del Top 10 (+19,6%), hasta 1.574 millones, situándose como noveno mercado mundial de Andalucía (3,9% del total), a tres décimas de Marruecos como segundo mercado no europeo. En el pódium de destinos se mantuvieron tres países de la UE: Alemania como primer mercado (4.591 millones, -0,7%), seguido de Portugal e Italia; y Francia concentró 3.525 millones, aunque con un descenso del 15,1%.

En el balance provincial, Sevilla lideró el volumen exportador y el superávit: 9.075 millones en ventas (22,4% del total) y un saldo favorable de 2.674 millones, pese a caer un 9% tras el salto de 2024. Cádiz fue la segunda provincia en volumen exportado, con 7.839 millones (19,4%) y un avance del 5,7%, mientras Huelva alcanzó 7.341 millones (18,2%) y un alza del 0,4%, apoyada en minerales, cobre y frutas pese al efecto del petróleo. Almería sumó 5.949 millones (14,7%), subió un 4,6% hasta su mejor año histórico y registró una balanza positiva de 2.092 millones. Córdoba anotó 3.459 millones (+3,3%) y un superávit de 749 millones, impulsada por el cobre; Málaga creció un 5,4% hasta 3.450 millones; Granada subió un 3,9% hasta 1.820 millones; y Jaén lideró el crecimiento con un 6,5% más, hasta 1.501 millones, con un superávit de 239 millones.