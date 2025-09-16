El abuelo de Marta del Castillo ve «raro» el traslado de prisión de Carcaño: «Hay una mano negra»

José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, considera «raro» el traslado de prisión de Miguel Carcaño, que ha pasado de la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, a la de Archidona, en Málaga, después de que se le incautaran en su celda un teléfono móvil, una tablet, un pincho USB con acceso a internet, un teclado de ordenador y 110 cajetillas de tabaco.

La prisión malagueña es conocida como la cárcel palacio y está equipada con piscina climatizada, gimnasio y pabellón de fútbol sala. Cuestionado al respecto, el abuelo de Marta del Castillo ha sido claro: «La justicia no entiende nuestro dolor; ya no creo en ella. Hay una mano negra que está manipulando todo esto».

Aun así, José Antonio Casanueva sostiene que la familia «no ha perdido la esperanza de que, en algún momento, alguno de estos implicados» diga «dónde se encuentra el cuerpo» de su nieta. «A ver si se le remuerde un poquito la conciencia (a Carcaño) y nos dice dónde se halla», ha afirmado en una entrevista en Canal Sur Televisión.

«Cuando mi yerno (Antonio del Castillo, padre de Marta) se entrevistó con él (Carcaño) en la cárcel, le comunicó que él no había asesinado a Marta, sino su hermano (Francisco Javier Delgado), en una reyerta entre ambos por cuestiones económicas (la hipoteca del piso de León XIII), y que ella se metió por medio y el otro le dio con la culata de la pistola… Eso se lo dijo al juez pero, lógicamente, después de siete versiones distintas, los jueces ya no se lo creen», ha reflexionado.

José Antonio Casanueva ha reconocido que aunque la familia «se ha venido muy abajo», su nieta y «la gente» les dan «la fuerza para seguir adelante». «Cada vez que sale una noticia de Carcaño y se remueve todo esto nos sentimos muy mal. La dos pequeñitas que tenemos en casa –una de ellas se llama Marta– nos dan ánimo para seguir la lucha», ha reconocido, visiblemente emocionado.

Las palabras del abuelo de Marta recuerdan a las de Antonio del Castillo, padre de la joven: «Los enemigos ya no son ni Carcaño ni El Cuco, son los jueces», dijo en junio de 2024, después de que la Audiencia de Sevilla absolviera a El Cuco y a su madre, condenados en primera instancia a dos años de cárcel por mentir en el juicio. «Hay una niña de 17 años asesinada, muchos implicados, y todavía no sé ni dónde está ni cómo la mataron. No hay vergüenza en este país. Se defiende más al criminal que a la víctima», lamentó en una rueda de prensa convocada a las puertas del domicilio familiar en Sevilla.

La semana pasada, Eva Casanueva, madre de Marta, también criticó el traslado de Carcaño a la cárcel palacio: «Por un lado estoy contenta, porque pedí que lo cambiasen de prisión. Él se había acomodado mucho a Herrera de la Mancha y disfrutaba de privilegios. De lo que ya no estoy tan contenta es de la nueva prisión a la que lo han mandado, porque más que un castigo parece que le han dado un premio», manifestó en declaraciones a Código 10.

Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana en 2009, ha sido noticia recientemente por su traslado de prisión y porque la Audiencia de Sevilla ha ordenado el embargo parcial de su salario (trabajaba como panadero en la cárcel) y de los 1.300 euros que tenía en su cuenta de peculio, en la que recibe ingresos de familiares, para hacer frente a la indemnización de 340.000 euros a la familia de Marta del Castillo. Todavía no ha pagado ni un solo euro.

El tribunal considera que ya «tiene garantizado su mínimo de subsistencia» a través de la cobertura del régimen penitenciario, por lo que el dinero no debe ir destinado a cubrir sus necesidades básicas, sino a la reparación de las víctimas.