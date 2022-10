La Asociación Daño Cerebral Adquirido presenta su nuevo calendario solidario en instalaciones de Aguas de Alicante

Las instalaciones de Aguas de Alicante en la calle Alona han acogido esta mañana la presentación del calendario solidario 2023 de ADACEA (Asociación Daño Cerebral Adquirido de Alicante), acto que ha contado con la apertura de Javier Díez, director general de Aguas de Alicante, y las intervenciones a continuación de Mª Carmen Ferrer, presidenta de la asociación; de Encarna Llinares, directora territorial de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública; y de Julia Llopis, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante.

Para Mª del Carmen Ferrer, “el lanzamiento de esta nueva edición del Calendario Solidario de ADACEA es un nuevo logro para nuestra asociación, en nuestra labor de visibilizar la actividad que llevamos a cabo diariamente y dando la importancia que merecen a algunos de los días más relevantes para la entidad”. Por su parte, según ha declarado Javier Díez, “desde Aguas de Alicante hemos querido abrir nuestras puertas para una iniciativa solidaria y fruto de la colaboración como ésta, dentro de nuestro compromiso diario y en alianza con otras organizaciones para lograr objetivos comunes que ayuden a avanzar por el camino de la inclusión”.

2ª edición dedicada a personas relevantes para ADACEA y sus fines

La segunda edición de este calendario solidario presentado hoy es una iniciativa colaborativa posible gracias a la implicación y el compromiso de diferentes entidades y empresas, y que forma parte de un conjunto amplio de acciones promovido desde ADACEA para visibilizar a la asociación y su trabajo diario con familiares, amistades y personas afectadas por el daño cerebral adquirido, junto a la importancia del compromiso de toda una sociedad en la consecución de sus fines asociativos. Para esta edición 2023, ADACEA mantiene la mirada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, como ya lo hizo en la primera edición 2022, aunque en esta ocasión se han querido resaltar también aquellos días que por su temática son relevantes para la asociación y sus fines, y para todos los que se involucran en su día a día. Así, por ejemplo, las personas cuidadoras, las madres y, entre otras muchas, las familias.

Además de este objetivo de difusión, esta iniciativa servirá para financiar y permitir el crecimiento de los múltiples programas que desarrolla ADACEA dentro de su proyecto, en respuesta a las necesidades del colectivo al que representa y de su entorno. Para ello, junto al impulso inicial de entidades y empresas, con un coste de 5€/ unidad, cualquier particular que quiera implicarse en esta acción de carácter solidario puede hacerlo adquiriendo el calendario en la web www.adaceaalicate.org y, también en puntos físicos de venta:

En Alicante: Sede Alicante (C/ Padre Recaredo de los Ríos, 52); González Belleza Saludable (C/ Pintor Lorenzo Casanova, 13).

En San Vicente del Raspeig: Centro de Atención Diurna (C/ Petrer, 2).

En Elche: Sede Elche, Avd. Llauradors 1.