Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 8 al 14 de noviembre de 2025

SUBE: Rosalía

Catalana nacida hace 33 años en Sant Esteve Sesrovires, la gran música global que ha dado España; en este caso no sólo es grande, sino importantísima autora de Lux, su cuarto disco, que salió el pasado 7 de este mes. Dicen los expertos que no sólo es bueno, sino mejor. Se trata de una apuesta orquestal extremadamente personal que empieza y acaba en la autora, aunque tiene el potencial de ser una artista universal, ya que el álbum contiene temas en hasta trece idiomas. Hay arias, coplas, rumbas, cantos líricos, y guiños a la música sacra contemporánea. El disco se ha grabado en Barcelona, Sevilla, Montserrat, París, Los Ángeles, Nueva York y Miami. Han colaborado con Rosalía, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Orquesta Sinfónica de Londres, el Coro de la Escolanía de Montserrat y el Orfeó Catalá. «Sentí que llevaba muchos años enfocada en hacer cosas hacia fuera y tenía ilusión por ir más adentro, por meter aquí el mundo entero. Si cupiese. El disco es un tema sobre el amor que llega inspirado por las vidas de estos santos de todo el mundo y por la mística femenina».

SUBE: Jesús Ortiz

Un hombre siempre discreto en redes sociales que, en más de dos décadas, sólo ha concedido dos entrevistas, a pesar de ser nada menos que el padre de la mujer de Felipe VI, ha sorprendido con un gesto inusual como prologuista de un libro de recetas de cocina de Jorge C. Alonso, presidente del Instituto Gallego de Estudios de la Comunicación, titulado Las comidas de Villasinda. El autor fue jefe de prensa del Ministerio de Sanidad con Ana Pastor y, al parecer, viejo amigo de Ortiz desde hace muchos años. «A Jesús le encanta cocinar. En este sentido tengo que agradecerle que me enseñara a hacer una fabada asturiana a la perfección, con toda la paciencia del mundo para que el plato quedara perfecto», y al mismo tiempo desvela en el prólogo cómo cocinaba su abuela.

SUBE: Amelia Bono

Hija del político José Bono, ex ministro de Defensa con Zapatero, un político de calado y conciliador (a él acudimos el desaparecido Eduardo Sánchez Junco, director que era de la revista Hola y este columnista, para reconciliarnos), y hoy le recuerdo por ser padre de Amelia Bono, ex pareja de Manuel Martos Figueroa, y licenciada en Magisterio Infantil por la Universidad Complutense de Madrid, quien, a sus 43 años, cumple uno de sus grandes sueños: participar en el maratón de Nueva York, una de las carreras más exigentes del mundo. La hija de José Bono viajó acompañada de algunos de sus seres más queridos, entre ellos su hermana pequeña Sofía, que estuvo animándola en cada momento de la carrera.

BAJA: David Trueba

Escritor, columnista, cineasta madrileño nacido en 1969, protagonista esta semana por sus desafortunados comentarios a propósito de la adaptación al cine de una de sus novelas, Siempre es invierno, y el deseo femenino y otros asuntos de la madurez de hombres y mujeres. Polémicos y machistas sus comentarios cuando escribe: «Hemos crecido acostumbrados a que el hombre maduro es más atractivo de lo que era de joven, es más interesante (?)». Y sus comentarios, a continuación, sobre la mujer, no sólo no son de recibo, sino machistas: «Y la mujer, en cambio, si es interesante, es que es perversa. Al contrario que el hombre, una mujer madura, si es interesante, es siempre malvada». ¡Qué te habrán hecho, David!

Querido, Carmen, mi mujer es madura y muy interesante, pero es una buenísima persona. No se puede generalizar. ¡Y sabes lo que te estimo!