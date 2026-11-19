Santiago Niño Becerra se ha pronunciado a través de las redes sociales sobre uno de los grandes problemas de España: la elevada tasa de pobreza entre las personas que trabajan. Este economista, que en su día predijo la crisis de 2008, ha avisado sobre la situación actual que se vive en España a días de que millones de españoles tengan la oportunidad de votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la tasa de pobreza en España.

Es uno de los grandes problemas de la España de Sánchez: la elevada tasa de pobreza entre los trabajadores españoles. A pesar de que desde el Gobierno saquen pecho cada vez que pueden de los 22 millones de trabajadores que hay actualmente en España, lo cierto es que muchos de ellos tienen que hacer ejercicios de ingeniería financiera para llegar a final de mes. ¿El motivo? En los últimos años, el precio de la vida ha subido en mayor proporción que los salarios y eso hace inviable cuadrar la economía familiar.

Esto repercute en mayor medida en los jóvenes con trabajos precarios que tienen que destinar la mayor parte de su salario al alquiler en el caso de que quieran independizarse y no digamos comprar una casa en propiedad, algo prácticamente imposible, ya que con estos salarios precarios es inviable reunir una entrada para hacer frente a un préstamo hipotecario. Así que una buena alternativa para muchos es emigrar a otros países de Europa con mejores salarios o entrar de lleno en el porcentaje de la población que está cerca de una situación de exclusión o vulnerabilidad.

Niño Becerra y la tasa de pobreza en España

Sobre ello ha avisado Niño Becerra en un mensaje que ha publicado en las redes sociales recientemente, en el que ha reflexionado sobre la situación cercana a la pobreza que atraviesan muchos trabajadores en la España de Pedro Sánchez.

1/14. Hace un rato me han preguntado: ¿por qué en ESP hay tantas personas que tiene problemas para llegar a fin de mes?, ¿por qué los salarios son tan bajos?, ¿por qué tantas personas han perdido tanto poder adquisitivo?, ¿por qué si ESP crece tanto hay — Santiago Niño (@sninobecerra) November 10, 2026

«Hace un rato me han preguntado: ¿por qué en ESP hay tantas personas que tienen problemas para llegar a fin de mes?, ¿por qué los salarios son tan bajos?, ¿por qué tantas personas han perdido tanto poder adquisitivo? ¿Por qué, si ESP crece tanto, hay tantas personas pobres?», comienza diciendo este experto en economía antes de meterse de lleno en la materia.

«La respuesta no es única porque tiene varias facetas y porque viene de muy atrás. Una faceta. ESP tiene una estructura de PIB en la que predominan las actividades de medio y bajo valor añadido (la Revolución Industrial no llegó a ESP hasta la década de 1960, un siglo más tarde que en la mayoría de EUR) y que son intensivas en factor trabajo, por lo que el peso del capital es reducido (el tractor llegó al campo español un siglo más tarde que al campo inglés), por lo que su productividad es baja; obviamente, esas actividades no pueden pagar altos salarios», comienza diciendo.

También se apunta que el PIB que generan estas actividades se sustenta en el volumen (120 millones de turistas generan más PIB que 90 millones) y los ingresos que genera el turismo llegan principalmente a las personas del sector.

Niño Becerra también apunta a otra faceta: «Como la productividad es baja, tanto por el lado de la producción como por el de los insumos que utiliza, y como ESP es muy dependiente del exterior en productos energéticos, y como la competencia en bienes necesarios: alimentos, vivienda,… Es reducida y/o la oferta es insuficiente, los precios finales son muy elevados y la mayoría de los salarios no pueden hacer frente a esos precios, por lo que muchas personas tienen que elegir qué consumen y qué no», cuenta.

Este prestigioso economista también apunta a los políticos: «Los políticos dicen que ESP es el país de la UE en el que más crece el PIB, lo que es cierto, pero a nivel micro, personal, eso no se traduce en una mejora de vida individual de la población; de hecho el 48,2% de la población manifiesta alguna dificultad para llegar a fin de mes y el 36,4% dice no poder hacer frente a un gasto extraordinario o a un imprevisto».

«Y esta es una realidad que, a mi modo de ver, fundamentalmente no va a cambiar porque el capital y la riqueza tienden a concentrarse debido al uso creciente de tecnología. Pero ya verán como todos esto sale muy poco, o nada, en la campaña electoral de las próximas elecciones del 29N», avisa.