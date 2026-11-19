Cielos cubiertos y precipitaciones moderadas marcarán el tiempo en el conjunto del territorio andaluz este 19 de noviembre de 2026. Las lluvias, que comenzarán en el noroeste, se irán extendiendo durante la mañana, aunque se espera una mejoría en cielos poco nubosos hacia la tarde. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, especialmente en las mínimas que llegarán al final del día y los vientos moderados de componente oeste aportarán un toque de frescura con rachas fuertes en las sierras.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 19 de noviembre

Cielos cubiertos con luces de sol en la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla mientras se prepara para un día que promete ser intenso. Con una probabilidad de lluvia en la madrugada y la mañana, es probable que los cielos se encuentren cubiertos, dejando caer algunas gotas que alimenten la tierra. Ya por la mañana, las temperaturas alcanzarán los 16 grados y el viento del norte comenzará a soplar suave, añadiendo un toque fresco al ambiente. La humedad se sentirá alta, haciendo que el ambiente se torne algo pesado, pero la calidez de la tarde promete aliviar cualquier pesadez, con un máximo de 23 grados.

Después del mediodía, podemos esperar cielos más despejados, permitiendo que el sol llegue con fuerza, convirtiendo la sensación térmica en un agradable y cálido 23 grados. A medida que se acerque la noche, el viento seguirá soplando a una velocidad moderada, pero sin llegar a ser incómodo. Con el sol poniéndose a las 18:10, disfrutaremos de unas horas de luz que nos brindarán la oportunidad de disfrutar del aire libre antes de que la frescura de la noche nos envuelva con temperaturas alrededor de 12 grados.

CÃ³rdoba: nubes grises y posibilidad de lluvia

Un manto de nubes grises cubre el cielo cordobés, presagiando un día de inestabilidad. Las primeras horas que despiertan en la ciudad son húmedas y frescas, con temperaturas que apenas alcanzan los 9 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro se elevará hasta los 21 grados, pero las ráfagas de viento de hasta 30 km/h y la probabilidad de lluvias intensas, que se afianzan en un 100%, invitan a estar preparados.

La tarde se presenta con un notable contraste, ya que el cielo se despeja, aunque las temperaturas también descienden bruscamente hasta los 11 grados. La humedad se mantendrá elevada, lo que acentuará la sensación térmica, que podría sentirse aún más baja. Ante esta situación, mejor llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar los caprichos del tiempo.

En Huelva, cielo nublado y ambiente tranquilo

El tiempo será mayormente estable durante la jornada, con algunas nubes dispersas por la mañana que darán paso a un cielo ligeramente nublado en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 22 grados, con una brisa suave del norte que podría alcanzar ráfagas moderadas. La probabilidad de lluvia se mantendrá muy baja.

Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre o actividades diarias, ya que el ambiente se prevé tranquilo y agradable. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de un buen rato en la ciudad.

Cielos cubiertos y lluvia matinal en CÃ¡diz

Este jueves en Cádiz amanece con cielos cubiertos que traerán consigo una alta probabilidad de lluvia, alcanzando el 100% durante la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 21 grados, aunque la sensación térmica será algo más elevada, especialmente cuando el viento sople del norte a unos 20 km/h. A lo largo de la mañana, el ambiente se sentirá pesado debido a la alta humedad, que puede llegar al 95%.

A medida que avance la jornada, se espera que la lluvia dé paso a cielos más despejados por la tarde, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas durante este periodo se mantendrán estables, rondando los 18 grados, con una sensación térmica similar. Cádiz disfrutará de aproximadamente 10 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:06 hasta su puesta a las 18:13, brindando la oportunidad de disfrutar de la tarde en un ambiente fresco y agradable.

JaÃ©n: lluvias matinales y tarde soleada

La mañana en Jaén se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, lo que puede generar un ambiente fresco y húmedo para quienes salgan de casa. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados y es recomendable llevar un paraguas a mano.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia dé una tregua, con cielos que irán despejándose por la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán los 19 grados, lo que sugiere un mejor clima para disfrutar de un paseo al aire libre. Una buena opción es optar por ropa ligera y cómoda para aprovechar el sol que se asoma.

Cielo gris temprano y sol brillante después en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo gris, con temperaturas que rondan los 19 grados, mientras el viento sopla del norte a una velocidad media de 35 km/h. A medida que avanza la mañana, las nubes irán dando paso a un sol más brillante, elevando el mercurio hasta los 23 grados, aunque todavía se prevén algunas lluvias intermitentes hasta el mediodía.

Con la llegada de la tarde, la probabilidad de lluvia desaparecerá y el cielo se despejará, ofreciendo un respiro a los que buscan disfrutar al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica puede bajar a 15 grados por la noche mientras el viento se torna más suave.

Granada: cielos cubiertos y posibles lluvias

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una atmósfera muy húmeda, lo que puede generar algunas brumas. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 15 grados, ofreciendo un ambiente fresco al salir. A medida que avancemos hacia el mediodía, la probabilidad de lluvia será alta, pero la situación mejorará significativamente por la tarde, donde se prevén cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán los 16 grados. Llevar una chaqueta ligera es recomendable, ya que la sensación térmica podría descender.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avance la mañana, el sol dará paso a un calentamiento progresivo, alcanzando hasta 22 grados en su máxima a lo largo de la tarde, mientras el viento del sureste sopla suavemente a 10 km/h.

Sin embargo, el final del día no pierde su encanto, pues aunque se prevén algunas ráfagas de viento y el cielo se tornará parcialmente nublado, no hay indicios de precipitaciones. Es recomendable disfrutar de esta jornada con ligera ropa, pero no olvides un suéter ligero para cuando el sol se esconda tras el horizonte a las 17:57.