Adiós al Burj Khalifa: se construye el edificio mas alto del mundo por 1.100 millones de dólares

Aunque parece digno de los libros y películas futuristas de ciencia ficción, la Torre Jeddah se establece como una de las obras de ingeniería más impresionantes del siglo XXI.

Actualmente, el Burj Khalifa en Dubái es el edificio más alto del planeta, con 852 metros de altura y 163 pisos. Sin embargo, este récord está a punto de quedarse en el pasado. En Arabia Saudí avanza la construcción de la Torre Jeddah, el primer rascacielos del mundo que alcanzará un kilómetro de altura.

Cuando su edificación concluya, se estima que entre 2029 y 2030, esta estructura superará ampliamente al Burj Khalifa y se convertirá en el nuevo referente mundial en arquitectura y diseño vertical. En su interior contará con hoteles de lujo, oficinas, departamentos y, a 657 metros, un skyview o mirador con vistas únicas a la ciudad de Jeddah y al Mar Rojo.

Con sus 1.000 metros de altura, la Torre Jeddah será, oficialmente, el edificio más alto jamás construido. Este proyecto, que inicialmente se conocía como Kingdom Tower, se ubica en la ciudad de Jeddah y lleva la firma del renombrado arquitecto Adrian Smith, también responsable del diseño del Burj Khalifa.

Las obras comenzaron en 2013, pero a lo largo de los años sufrieron varias interrupciones, originadas principalmente por problemas financieros que detuvieron la construcción durante años. Tras retomarse en 2023, se espera que la torre esté completamente terminada hacia 2029 o 2030. Hasta hoy, se han construido 63 de los 168 pisos previstos.

El coste estimado del rascacielos asciende a 1.100 millones de dólares, aportados por el príncipe Alwaleed Bin Talal.

La Torre Jeddah forma parte del ambicioso plan urbanístico Jeddah Economic City, pensado en convertirse en un nuevo centro urbano autosuficiente que incluirá viviendas, zonas comerciales, hoteles de cinco estrellas y áreas recreativas.

Para construirla, se están empleando materiales de altísima resistencia como el hormigón armado de alto rendimiento, reforzado con fibras y autocompactante. Además de hormigón, se está utilizando acero y vidrio diseñados para soportar fuertes presiones y cambios climáticos; por último, el edificio cuenta con unos cimientos gigantes, apoyados en 270 pilotes de casi 100 metros, capaces de soportar el enorme peso de la estructura.

También existe preocupación por el impacto ambiental del uso masivo de hormigón, cuyas emisiones chocan con los objetivos de sostenibilidad del plan nacional Visión 2030, que busca modernizar el país reduciendo su huella de carbono. Una vez concluida la torre, contará con 58 ascensores capaces de realizar el recorrido hasta la cima en unos 12 minutos.