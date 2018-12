El policía que pagó en un peaje pese al acoso de los CDR: “No hay que dar un paso atrás frente a la coacción”

"Estaban encapuchados y me llamaban fascista" "Pusieron cinta en las máquinas para impedir el pago"

Jose es policía nacional. Catalán, funcionario y ciudadano dentro de una sociedad en la que no está dispuesto a callarse. El joven se convirtió en protagonista por el simple hecho de pagar en un peaje. El gesto, que en cualquier otro momento hubiese pasado desapercibido, tomó relevancia por los CDR que allí se encontraban. Los radicales impedían a los vehículos parar para cumplir la ley y pagar el acceso.

El agente ha concedido una entrevista a OKDIARIO para contar lo que allí ocurrió y para aportar la visión de un policía nacional sobre la situación de Cataluña.

“Iba con mi vehículo cuando vi a los CDR increpando a todos los vehículos y obligándoles a pasar sin ejercer el pago”, recuerda. “Yo quería pagar y no me dejaban ni bajar la ventanilla”, cuenta.

Según puede apreciarse en el vídeo los violentos se le acercaron y comenzaron a insultarle: “Me cogieron de la mano y la máquina estaba encintada”. En ese momento es cuando la escena se volvió aún más violenta: “Me empezaron a amenazar e insultar diciendo que era un fascista. Muchos estaban encapuchados”.

Al no poder ejercer el pago desde el interior del vehículo, Jose consiguió abrir la puerta. El joven asegura que “no tuvo miedo” y cree que los ciudadanos no “pueden dar un paso atrás por las coacciones”.

Como policía asegura que la “situación en Cataluña es complicada porque a veces los ciudadanos, dependiendo del uniforme que lleves” actúan de una manera o de otra: “Hay un problema de xenofobia y el Gobierno tiene que tomar medidas. La base de esta xenofobia está en la educación”.

“Yo no he crecido con esta Cataluña . Yo con 18 años no sabía ni lo que era el nacionalismo. Me da mucha pena por mi Cataluña porque me ha afectado incluso en ciertas amistades”, asegura.

Jose ha aprovechado para reivindicar la importancia de la equiparación salarial entre los distintos cuerpos policiales: “Nos merecemos el mismo sueldo por el mismo trabajo porque es cuestión de dignidad. Esto no tiene ningún sentido y la gente piensa en España, y piensa en igualdad y el pueblo nos apoya por ello”, finaliza.

El vídeo