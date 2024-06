Renfe tiene la oferta que no puedes rechazar: tus viajes de verano por 7 euros

Este lunes, Renfe ha iniciado una campaña promocional que ofrece la posibilidad de viajar a diversos destinos de la península a precios muy económicos. Esta oferta estará vigente desde el 22 de julio hasta el 8 de septiembre y los billetes se podrán adquirir tanto en la página web de Renfe como en sus canales de venta habituales hasta el 1 de julio.

Esta iniciativa se suma a la campaña «Verano Joven» del Ministerio de Transportes, que ofrece descuentos a los jóvenes de entre 18 y 30 años. Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, estos pueden beneficiarse de descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses. Los descuentos jóvenes ya están disponibles desde el 19 de junio en la plataforma online de Renfe.

Campaña ‘Superprecios’ de Renfe

Renfe ha lanzado la campaña «Superprecios», que ofrece precios especiales en trenes AVE, Avlo y Larga Distancia. Esta promoción permite comprar billetes desde sólo 7 euros en Avlo, con opciones adicionales como billetes desde 14 euros para viajes entre Madrid y Valencia, y desde 15 euros para destinos como Zaragoza, Logroño, Pamplona o Burgos.

Además, Renfe ofrece billetes desde 18 euros para desplazamientos entre Madrid y Barcelona, Lérida, y Camp de Tarragona, así como entre Madrid y destinos como Sevilla, Algeciras, Granada Almería y diversas localidades de Extremadura.

Los interesados pueden aprovechar estas ofertas limitadas, que estarán disponibles para la compra hasta el próximo 1 de julio a través de la página web de Renfe y otros canales de venta autorizados. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a diversos destinos dentro de la península durante el período estival, haciendo el transporte ferroviario más accesible y económico para todos los viajeros.

🤑 La oferta que buscas: Superprecios para viajar este verano a diferentes destinos ❗ desde 7 euros. 👉 Compra ¡ya! y hasta el 1 de julio para viajes entre el 22 de julio y el 8 de septiembre. Toda la info: https://t.co/oxA1ojW8bw — Renfe (@Renfe) June 25, 2024

‘Verano Joven’

En apenas tres días desde su lanzamiento, Renfe ha vendido más de 100.000 billetes con descuento a través del programa «Verano Joven», según un comunicado oficial emitido por la empresa ferroviaria. Este beneficio está disponible para todos los jóvenes de entre 18 y 30 años, que podrán realizar viajes tanto dentro como fuera de España, incluyendo destinos europeos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024.

Entre el 19 y el 21 de junio se vendieron un total de 101.186 billetes dentro de esta campaña. Estos números reflejan un aumento significativo en comparación con la venta registrada durante los primeros tres días del programa «Verano Joven» del año pasado, cuando se vendieron 29.143 billetes.

Este verano, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los jóvenes de 18 a 30 años pueden disfrutar de una serie de descuentos exclusivos en Renfe:

Al realizar dos viajes del programa «Verano Joven», se obtiene un viaje gratis en AVE/Larga Distancia como parte del programa de fidelización Más Renfe.

Hay un descuento del 90% en los billetes de Media Distancia, ampliando las opciones de viaje a precios reducidos.

Los billetes de tren Avant tienen un 50% de descuento, ideal para desplazamientos rápidos dentro de distancias cortas.

Para los servicios de AVE, Avlo, Alvia, Intercity y Euromed, se aplica un descuento del 50%, con un máximo de 30 € de descuento por billete, facilitando los viajes por toda la península.

Se ofrece un 50% de descuento en el bono Interrail Global Pass de 10 días en dos meses, disponible para su compra con descuento a través del enlace de Interrail.

Es requisito indispensable que los jóvenes españoles o extranjeros con residencia legal en España, nacidos entre 1994 y 2006, completen el registro en el formulario disponible en el sitio web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para beneficiarse de estos precios.

Movilidad Sostenible

Renfe destaca como un pionero en el transporte sostenible, reflejado en la operación diaria de todos sus trenes, tanto de pasajeros como de mercancías. Esta actividad contribuye significativamente a la reducción de la huella de carbono, evitando anualmente la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2. Además, logra un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas de petróleo.

La empresa ha obtenido la prestigiosa certificación «Carbono Neutro» de AENOR para todos sus trenes eléctricos. Este reconocimiento subraya el compromiso de Renfe con la sostenibilidad y su objetivo de mejorar la eficiencia energética en el uso de la energía eléctrica de tracción. Este avance se alcanza mediante la implementación de planes de conducción eficiente y la aplicación de tecnologías como el freno regenerativo.

Los trenes eléctricos de Renfe para pasajeros y mercancías no producen emisiones directas, ya que no hay procesos de combustión involucrados. Además, la energía eléctrica utilizada proviene completamente de fuentes renovables, lo que asegura una descarbonización completa o «neutralidad de carbono». Esto significa que no se generan emisiones indirectas ni en la fase de producción de la energía.

Este enfoque integral hacia la sostenibilidad posiciona a Renfe como líder en el sector del transporte ferroviario.