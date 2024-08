El pueblo español que prohíbe el reggaetón: esta es la curiosa razón

Hay una curiosa razón que hace que en este pueblo español no se pueda escuchar reggaetón, un estilo de música que ahora está muy de moda y que deberíamos conocer. Sin duda alguna, estamos ante un tipo de música de esas que te encanta o la odias, pero es casi imposible que te deje indiferente, por lo que esta noticia que llegó hace unos años causó sensación. Las ordenanzas municipales y la voluntad de un alcalde que en 2019 decidió dar el paso se convirtieron en virales.

Muchos todavía recuerdan a un caso que ha acabado siendo uno de los más populares en redes sociales, siendo uno de los que marcó un antes y un después. Sin duda alguna, estamos ante una situación totalmente anómala que ha acabado siendo una de las más destacadas. Por primera vez, la música es el objeto de prohibición de un lugar que seguramente pasará a la historia por uno de los más conocidos por los que no quieren saber nada de este estilo musical. Quizás no hayas escuchado nunca una canción de estos artistas, pero lo que es seguro es que no vas a escucharla este día aquí.

Hay una curiosa razón para que el reggaetón sea prohibido

View this post on Instagram A post shared by Código Nuevo (@codigonuevo)

La música es uno de los elementos que no pueden faltar en nuestra vida, realmente necesitamos este elemento y es, en esencia, uno de los más recomendables. Escuchar un poco de música cada día, hacer ejercicio, leer, meditar, son elementos que debemos tener en cuenta.

Será la manera en la que conseguiremos aquello que deseamos, hacer realidad una serie de elementos que van de la mano y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Son tiempos de cambios que pueden ser los que marquen un antes y un después, una situación que realmente nos afecta a todos son las duras normativas que se han aplicado.

Esta prohibición es de antes de la pandemia, cuando más prohibiciones y restricciones se han producido, pero fue, en su día, ese 2019, polémica. El alcalde en ese momento consideró que debían hacer algo para proteger el día de máximo esplendor de las fiestas de este municipio.

Concentrando a la población en esos momentos de música que todo el mundo desea y que quizás fue, para este lugar, todo un avance significativo. Lo que descubrieron con esta normativa es que acaban generando una oleada de comentarios y también denuncias significativas.

Este pueblo español prohíbe el reggaetón

La realidad es que este pueblo español decidió hace unos años dejar a un lado el reggaetón, las redes sociales nos recuerdan estos días este hecho. Algo que quizás hemos olvidado con la pandemia y 5 años complicados en los que no se ha hablado mucho de música, pero en su día marco un antes y un después.

Siguiendo con esta publicación de redes sociales: «Hay quienes aman el reguetón y hay quienes lo detestan. Y estos últimos están de celebración: La Línea de la Concepción, un pueblo de la provincia de Cádiz, ha prohibido la reproducción de reguetón en espacios públicos durante un domingo del año: el 14 de julio, día que se celebra allí el Domingo Rociero, una festividad religiosa con décadas de tradición. Nada de Maluma. Nada de Karol G. Nada de Feid. El local que los ponga deberá afrontar una multa económica. Y todo para, según sus defensores, preservar la solemnidad y el carácter tradicional de esta celebración. Habrá casetas. Habrá comida. Habrá bebida. Pero no sonará ni un acorde reguetonero ni ninguna voz foránea. ¿Te parece una decisión razonable?».

Se puede opinar, si nos gusta más o menos esta música, pero sin duda alguna estamos ante una normativa que acabó generando polémica. Era la policía local la que debía aplicarla y multar a aquellos que desafiasen la norma. Hay en España todo tipo de normativa que puede acabar generando más o menos polémica.

En esencia los Ayuntamientos han apostado por crear unas normas que desatan como en este caso un aluvión de comentarios. Uno de los comentarios más acertados dice que: «Yo soy de La Línea y antes de opinar sin saber, uno se debería informar. La celebración del Domingo Rociero, una tradición que reunía y reúne familia y amigos. Hace algunos años, donde ponían este tipo de música se producía una denigración de este festejo, solo había personas ebrias, con pistolas de aguas llenas de tinto, y la gente no podía si quiere salir a la calle por estas prácticas. Las familias ya no se podían reunir debido a que el ambiente no era adecuado para ningún menor, y las personas ni si quiera podían vestirse de flamenca porque te bañaban de tinto nada más llegar, y quien alguna vez se ha comprado un vestido de flamenca, sabe lo que cuesta. Por no hablar de que cuando salías de casa mirando si ya era posible, se te quedaban los pies pegados en el suelo de los litros de tinto esparcidos. En resumen, prohibiendo este tipo de música TAN SOLO UN DÍA AL AÑO, Y TAN SOLO EN LUGARES DONDE SE CELEBRA EL DOMINGO ROCIERO, han conseguido restaurar esta tradición que tan importante es en nuestra ciudad, y que tanto significa económicamente para esta (aunque para algunos sea una ‘chuminá’ a mi me parece algo bien importante). El resto de los días de feria y no feria, en La Línea se puede disfrutar de un sinfín de tipos de música con libertad. A mí me enorgullece que en mi ciudad se tomen medidas para poder mantener estas tradiciones».