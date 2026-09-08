No está en Italia ni en Francia: el destino europeo que enamora a los mayores de 65 por su clima suave y su calidad de vida

¿Has oído hablar de Faro? Es la capital del Algarve, en el sur de Portugal, y una de las ciudades europeas que más merece la pena descubrir. Aunque muchos viajeros la utilizan simplemente como puerta de entrada al Algarve para continuar hacia destinos costeros más turísticos, esta ciudad tiene numerosos atractivos que invitan a recorrerla sin prisas.

Su casco histórico conserva un encanto especial y resulta muy cómodo explorarlo a pie, entre calles con historia, rincones pintorescos y pequeñas plazas perfectas para sentarse a descansar o degustar algunos de los platos típicos de la gastronomía local.

Faro, el mejor destino europeo para los mayores de 65 años

#faro #faroalgarve #portugal #portugal🇵🇹viral ♬ Latin-style guitar that feels melancholy, rush, run(1396879) – SUNNY HOOD STUDIO @destinosuroeste Guía de Faro (Algarve) 👇 La capital del Algarve y principal puerta de entrada al sur de Portugal enamora con su casco histórico, la belleza de la Ría Formosa y algunas de las playas más bonitas del país. 🚗 Cómo Ilegar Aeropuerto internacional y conexiones en autobús desde Sevilla y Huelva, además de tren y bus con Lisboa. 📍Qué ver • Cidade Velha • Arco da Vila • Sé de Faro • Marina de Faro • Iglesia do Carmo y Capilla de los Huesos 🌊 Playas • Praia de Faro • Ilha Deserta • Ilha do Farol • Ilha da Culatra *Puedes Ilegar a todas en ferry desde Faro 🐟 Dónde comer • O Chalavar TOP • Mercearia São Pedro • Taberna Modesto 🗺️ Cerca de Faro Tavira • Olhão • Mercado de Loulé • Albufeira • Carvoeiro • Cueva de Benagil Guarda esta guía para cuando viajes al Algarve y envíasela a esa persona con la que te escaparías a Portugal. •••• #algarve

Los orígenes de Faro se remontan a los siglos V y IV a.C., cuando los fenicios fundaron Ossonoba en el lugar que ocupa actualmente la ciudad. Con la llegada de los romanos, Faro ganó protagonismo, una relevancia que aumentó durante la etapa musulmana, cuando recibió el nombre de Santa María de Hárune. Tras la Reconquista, la pesca y el comercio se consolidaron como actividades esenciales, hasta que en 1540 obtuvo el reconocimiento de ciudad. En 1755, tras el gran terremoto, Faro se convirtió en capital del Algarve.

Lugares de interés

Vila-Adentro es como se conoce al casco antiguo de Faro, al que se llega atravesando el Arco da Vila, uno de los rincones más emblemáticos y fotografiados de la ciudad. La Sé Catedral de Faro, cuya construcción comenzó en 1251, es una parada imprescindible. El edificio sufrió importantes desperfectos durante el incendio de 1596 y, posteriormente, por el terremoto de Lisboa de 1755. Su sobrio exterior contrasta con un interior mucho más ostentoso, donde se puede contemplar un interesante conjunto artístico de los siglos XVII y XVIII.

Entre los lugares más sorprendentes de la ciudad portuguesa se encuentra la Igreja do Carmo; en su interior se encuentra la famosa Capela dos Ossos, decorada con los restos de más de 1.000 monjes. Por su particular aspecto, quizá no sea una visita recomendable para personas especialmente sensibles, aunque resulta imprescindible para quienes disfrutan de los lugares más singulares.

A pocos minutos del centro histórico se encuentra la Marina de Faro, una zona perfecta para disfrutar del ambiente marítimo de la ciudad. El puerto está rodeado de terrazas, bares y restaurantes desde los que contemplar el mar, tomar un café tranquilamente o ver las embarcaciones. Además, desde aquí parten excursiones hacia las islas de la Ría Formosa, un espacio natural protegido donde descubrir playas prácticamente vírgenes y aguas tranquilas.

Entre las playas más bonitas que se pueden visitar desde Faro destacan las situadas en el Parque Natural de la Ría Formosa, especialmente la Praia da Ilha Deserta y la Ilha do Farol. La ciudad también tiene su propia playa, con unos cinco kilómetros de extensión. Aunque la zona cercana a los restaurantes y establecimientos suele estar más concurrida, si se camina hacia el sudeste, se llega a la Praia da Barrinha, una estrecha lengua de arena situada en el extremo de la península de Ancão.

Museo Municipal de Faro

El Museo Municipal de Faro reúne entre sus paredes una interesante colección que abarca desde la prehistoria hasta la actualidad. Se encuentra en pleno casco histórico, en el antiguo Convento de Nuestra Señora de la Asunción. El Museo Arqueológico y Lapidar Infante D. Henrique abrió sus puertas en 1960 y conserva algunas piezas de gran valor procedentes de las Ruinas de Milreu, especialmente de época romana, como los bustos de los emperadores Agripino, Adriano y Galiano. Asimismo, alberga el conocido Mosaico del Océano.

En definitiva, Faro es un destino muy interesante para las personas mayores de 65 años que buscan un lugar tranquilo. Su tamaño permite recorrer buena parte de la ciudad a pie, mientras que el casco histórico ofrece numerosos rincones donde pasear sin prisas y descubrir el patrimonio de la capital del Algarve. A esto se suma su clima suave, la cercanía del mar y la posibilidad de disfrutar de espacios naturales como la Ría Formosa.