El destino de España donde el verano no termina en septiembre: está a poco más de una hora de Madrid

Una vez que pasa septiembre, el ambiente en muchos destinos vacacionales empieza a decaer. Las playas están más tranquilas, algunos negocios comienzan a recuperar sus horarios habituales y la sensación de verano parece quedar atrás. Sin embargo, cada vez son más los españoles que prefieren los últimos días de septiembre e incluso octubre para disfrutar de sus vacaciones, precisamente para evitar las grandes masificaciones de julio y agosto, los precios más elevados y las temperaturas más extremas.

Entre todos los destinos españoles existe uno en el que el verano parece prolongarse más allá de los dos meses por excelencia. Ibiza mantiene vivo el ambiente veraniego cuando septiembre ya ha llegado, con días de sol, temperaturas agradables, gastronomía mediterránea, playas y una vida nocturna que continúa marcando el ritmo de la isla.

A poco más de una hora en avión desde Madrid, Ibiza permite prolongar esa sensación de agosto incluso cuando el calendario empieza a acercarse al otoño. Y si hay un nombre inevitablemente ligado a la isla, ese es Pacha.

Mucho más que una discoteca: el universo Pacha

Las dos cerezas se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la isla y forman parte de la historia de su vida nocturna.

Pero la experiencia vinculada a Pacha no termina necesariamente cuando se cruza la puerta de la discoteca. Con el paso de los años, el universo de la marca ha ido ampliándose más allá de la famosa Avenida 8 de Agosto, creando diferentes espacios que permiten prolongar esa atmósfera más allá de las horas de fiesta.

La idea es sencilla: que la noche no sea un momento aislado dentro del viaje, sino una parte de una experiencia que comienza mucho antes de que llegue la madrugada y continúa cuando sale el sol.

Es en este punto donde aparece Destino Five Ibiza.

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Continuar con la vibra de Pacha cuando sale el sol

Para quienes quieren que esa conexión con el universo Pacha continúe también durante el día, Destino Five Ibiza representa una de las opciones de alojamiento vinculadas al entorno de la marca.

Uno de sus principales atractivos es precisamente su ubicación y la posibilidad de tener diferentes planes sin necesidad de abandonar el resort. Piscinas, espacios gastronómicos, zonas de descanso y una programación vinculada a la música forman parte de una propuesta pensada para quienes quieren vivir diferentes caras de Ibiza durante una misma estancia.

El complejo también cuenta con gimnasio exterior e interior, para quienes quieren mantener su rutina de entrenamiento durante las vacaciones, además de The Pacha Collection, una tienda en la que encontrar diferentes artículos vinculados a la identidad de la marca.

Además, los huéspedes de Destino Five Ibiza pueden disfrutar de acceso gratuito a la icónica discoteca Pacha Ibiza, una posibilidad que permite conectar los diferentes momentos de la estancia con la programación musical de la marca.

Más allá del alojamiento, el complejo reúne diferentes espacios para disfrutar de la isla a otro ritmo, desde la piscina de Playa Pacha hasta propuestas gastronómicas como Elia y Cielo, convirtiéndose en un punto desde el que vivir Ibiza tanto de día como cuando cae el sol.

Un día de piscina sin salir del universo de las dos cerezas

La experiencia de Destino Five Ibiza no se limita a quienes se alojan en el complejo. Durante el día, su espacio de piscina Playa Pacha también permite disfrutar de una jornada de piscina y gastronomía a quienes visitan la isla y buscan un plan diferente frente al Mediterráneo.

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Es una alternativa para quienes quieren pasar el día al aire libre, darse un baño, tomar el sol y sentarse a comer sin necesidad de abandonar el ambiente que caracteriza a Ibiza.

La idea es poder combinar piscina y comida en un mismo espacio, ya sea como parte de una estancia en Destino Five Ibiza o como un plan independiente durante una visita a la isla.

Después, cuando el sol empieza a bajar y cambia la luz sobre Ibiza, el ambiente vuelve a transformarse.

Una cena frente al Mediterráneo para acabar el día

Dentro de este recorrido también merece una mención Elia Supper Club, el restaurante de inspiración griega situado en Destino Five Ibiza.

La propuesta encaja especialmente bien con uno de esos planes que parecen hechos para una noche de septiembre: una cena tranquila, con el mar de fondo y la iluminación tenue de las lámparas de mesa creando un ambiente más íntimo a medida que cae la noche.

Es un espacio que puede funcionar tanto para una velada romántica como para una cena en familia o una reunión con amigos, con una cocina de inspiración griega y mediterránea.

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Además, después de la cena, los clientes pueden disfrutar de acceso gratuito a Pacha Ibiza, de manera que la jornada puede continuar con música y ambiente nocturno sin necesidad de dar por terminado el plan después de sentarse a la mesa.

El ambiente cambia cuando desaparece la luz del día. Las lámparas de las mesas adquieren el protagonismo, el Mediterráneo queda como telón de fondo y la cena se convierte en una de esas experiencias que recuerdan por qué septiembre puede ser uno de los mejores momentos para seguir disfrutando de Ibiza.

Cielo: desayunar sin prisas

Y si Elia representa una de las opciones para cuando cae la noche, Cielo permite empezar el día de una manera diferente.

Su propuesta incluye una variedad amplia de productos para el desayuno y el almuerzo, dos momentos que encajan especialmente bien con ese ritmo más pausado.

Después de una noche movida o un rato de piscina, sentarse a comer sin prisas forma parte también de esa manera de entender la isla en septiembre: aprovechar las horas de sol, disfrutar de la gastronomía y dejar que el día avance sin necesidad de mirar constantemente el reloj.

Porque quizá una de las mejores maneras de afrontar la vuelta a la rutina sea precisamente retrasándola un poco más.