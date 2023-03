Xóchitl Gómez habla de lo que le gustaría ver en el futuro de América Chávez

La actriz Xóchitl Gómez saltó a la fama después de su paso por Doctor Strange en el multiverso de la locura con el personaje de América Chávez. Ahora, la actriz californiana desea explorar cómo será el futuro de su superheroína en el UCM, en el que quizás, debe formar parte de un nuevo grupo de héroes que luchen contra Kang el Conquistador. Por eso, aprovechando que Gómez estaba en la premier de Creed III, la intérprete habló de Chávez y de cómo esta debe crecer como superhéroes y ser humano para evolucionar:

“Me gustaría ver a una América muy poderosa. En Doctor Strange (en el multiverso de la locura) no sabía lo que estaba haciendo, estaba asustada y no sabía cómo usar sus poderes. Con suerte, ella tiene un poco de entrenamiento en su haber. Me gustaría ver a una América un poco más segura”.

En El multiverso de la locura se revela que América es la única persona en el Universo Marvel capaz de viajar entre dimensiones diferentes y líneas temporales. Poderes que la convierten en el objetivo primordial de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), quien comienza a explorar su personalidad de Bruja Escarlata con el objetivo de robarle los poderes a la joven y así, poder criar a sus hijos en paz. Y es que después de los acontecimientos de la serie WandaVision, los hijos de la bruja desaparecen cuando libera a la gente de Westview de su control. Cuando América Chávez no parece poder escapar sola de Maximoff por el Multiverso, decide acudir en ayuda del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Ninguno de los dos confía el uno en el otro, pero se ven obligados a cooperar para evitar que la Bruja Escarlata triunfe con un plan que podría poner en riesgo al futuro de la humanidad.

Gómez ya señaló que aprendió mucho del director Sam Raimi durante el rodaje y que Patrick Stewart (Profesor X) le aconsejo sobre ser siempre amable con las personas que conozca a lo largo de su carrera, tratando a todo con respeto y con ganas de trabajar junto a ellos. Si bien no está claro si América Chávez volverá para luchar contra el Kang de Jonathan Majors, los fans pueden quedarse tranquilos sabiendo que la actriz arde en deseos de volver al papel.