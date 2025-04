Warner Bros quiere un remake de ‘El guardaespaldas’: ¿quién puede ser la nueva Whitney Houston?

Hollywood vive una de sus más profundas crisis creativas y eso, puede apreciarse a través de la propia taquilla y de la enorme distancia existente entre los triunfos de la Academia y las propias salas de cine. Sí, desde siempre la meca del cine ha sido el hogar de franquicias y remakes, pero desde prácticamente el inicio del siglo XXI, los estudios han abandonado paulatinamente el riesgo de mostrar nuevas historias. Por eso hoy, los filmes triunfantes de la cartelera pertenecen a secuelas de la impronta de Del revés 2 o Deadpool y Lobezno o beben de propiedades intelectuales de los videojuegos y live action. Tendencia que anula por completo lo que a todas luces debería ser una sorpresa: Warner Bros. quiere otra versión de El guardaespaldas (1992).

Éxito taquillero incontestable de los 90, Kevin Costner y Whitney Houston interpretaron a los protagonistas de este drama romántico que estuvo nominada a dos premios Oscar, ambos en la categoría de mejor canción. Aunque ni siquiera con es gran garantía de posibilidades dentro de la categoría, Run to You y I Have nothing no pudieron hacer nada contra A Whole New World de Aladdín, compuesta por Alan Menken y Tim Rice. Eso sí, poco le debió importar a la major el vacío de la Academia, ya que El guardaespaldas recaudó 411 millones de dólares en todo el mundo, siendo la segunda cinta más de su año. Precisamente por detrás de la historia del ladronzuelo de Agrabah. A diferencia de la respuesta entusiasta de los espectadores, la crítica especializada no la tiene ni mucho menos, entre lo mejor del cine de aquella época. Por lo que una nueva versión no debería escandalizar a nadie, pues no se estaría cometiendo ningún tipo de sacrilegio cinematográfico.

¿Quién está detrás del proyecto?

Por el momento, sabemos muy poco del incipiente preproducción del remake de El guardaespaldas. Sabemos que Warner parece haber elegido a Sam Wrench como director, el cual estaría debutando en el terreno de la ficción. En su currículum fílmico, Wrench alberga la realización de varios conciertos y si, sin ningún tipo de dudas el de The Eras Tour (2023) de Taylor Swift es el más llamativo. ¿Podría ser ella la sustituta de Houston? ¿Se atrevería Beyoncé con el remake? ¿Puede Jacob Elordi ser el nuevo Kevin Costner del mítico filme? Sin ningún miembro del reparto confirmado, lo que parece seguro es que la marca liderada por David Zaslav precisará de dos grandes superestrellas si quiere un producto como El guardaespaldas vuelva a ser un reclamo para la audiencia masiva.

En el apartado del libreto tendremos al guionista Jonathan A. Abrams, quien debutó el año pasado con la historia de Jurado Nº 2. Deadline fue la primera en cubrir la información, confirmada por los productores ejecutivos Mike De Luca y Pam Abdy. Como todo en la industria, no hay nada definitivo por mucho que el remake se encuentre en desarrollo. De Luca y Abdy aseguraron del mismo modo que intentarían dar luz verde cuanto antes a una secuela de Bitelchús Bitelchús y de Una película de Minecraft. Tras fracasos severos de la talla de Joker: Folie à Deux (2024) y Furiosa (2024), la Warner necesita una buena hornada de éxitos comerciales que aporten estabilidad a la sello.

‘El guardaespaldas’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de El guardaespaldas es la siguiente: «Una cantante famosa que recibe constantemente cartas anónimas con amenazas de muerte contrata a un guardaespaldas profesional para que la proteja. Sin embargo, ella no está de acuerdo con los métodos empleados por su protector».

Dirigida por Mick Jackson (Héroes de papel) y con un guion de Lawrence Kasdan (En busca del arca perdida, El retorno del Jedi), El guardaespaldas fue uno de esos productos ligeros que encandilan a la industria y al público masivo, gracias a su ligero planteamiento. Pero sobre todo, gracias a la presencia de lo que en aquel momento eran dos estrellas mundiales. Más allá de Costner y Houston, el casting principal de este romance lleno de intriga tuvo también a Gary Kemp (Los Kray), Bill Cobbs (El color del dinero), Mike Starr (Uno de los nuestros) y Richard Schiff (El ala oeste de la casa blanca).

Mientras la compañía confecciona un remake que no llegará hasta, al menos 2027, los espectadores pueden revivir El guardaespaldas en los catálogos de Movistar Plus, Prime Video y HBO Max.